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14 Nis 2021 - 03:26- Gündem G: 14 Nis 2021 - 03:27

İçişleri Bakanlığı’ndan "Kısmi Kapanma" genelgesi yaynlandı! İşte Kısıtlamaların Detayları...

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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi.
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Sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek

Hafta sonu 10.00-17.00 arası 65 ve üzeri ile 18 yaş altı hariç araç kullanmama şartıyla en yakın market, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidilebilecek

Hafta içi 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00, 18 yaş altındakiler 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek

Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde 17 Mayıs'a kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek

Şehir içi toplu ulaşım araçlarında oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırılacak, fiziki mesafeye uyulamayacak araçlara ayakta yolcu alınmayacak

Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak

Zorunlu hali bulunmayanların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürelerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarıyla mümkün olacak

Toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahatlerini bilet ve rezervasyon koduyla ibraz edenler kısıtlamadan muaf olacak

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezleri, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler 17 Mayıs'a kadar f

# İÇİŞLERİ Bakanlığı, kısmi kapanma, kapalı işletmelerin listesi, kahvehaneler kapalı mı, hamamlar kapalı mı, güzellik merkezleri kapandı mı, Gibi, kısıtlama

14 Nis 2021 - 03:26 AA Ankara- Gündem

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