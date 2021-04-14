İçişleri Bakanlığı’ndan "Kısmi Kapanma" genelgesi yaynlandı! İşte Kısıtlamaların Detayları...

Sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek
Hafta sonu 10.00-17.00 arası 65 ve üzeri ile 18 yaş altı hariç araç kullanmama şartıyla en yakın market, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidilebilecek
Hafta içi 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00, 18 yaş altındakiler 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek
Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde 17 Mayıs'a kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek
Şehir içi toplu ulaşım araçlarında oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırılacak, fiziki mesafeye uyulamayacak araçlara ayakta yolcu alınmayacak
Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak
Zorunlu hali bulunmayanların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürelerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarıyla mümkün olacak
Toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahatlerini bilet ve rezervasyon koduyla ibraz edenler kısıtlamadan muaf olacak
Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezleri, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler 17 Mayıs'a kadar f
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.