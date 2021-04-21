Haberler Ankara Haberler Ankara
21 Nis 2021 - 03:18- Siyaset G: 21 Nis 2021 - 03:19

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kimdir? Vedat Bilgin hayatı ve kariyeri

ABONE OL Google News Sayfamız

Vedat Bilgin Kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlayan Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi.
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine Vedat Bilgin getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, mükerrer sayıda yayımlanan kararla Vedat Bilgin atandı.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in öz geçmişi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlayan Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda yüksek lisans çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamlayan Bilgin, York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı.

Vedat Bilgin, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde de bulundu.

26. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili olan Bilgin, son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Vedat Bilgin, evli ve iki çocuk babası.

# Cumhurbaşkanı kararı, resmi gazete, Vedat Bilgin, Vedat Bilgin kimdir

21 Nis 2021 - 03:18 AA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
CHP'li Engin Altay'ın skandal sözlerine peş peşe sert tepkiler! mask
CHP'li Engin Altay'ın skandal sözlerine peş peşe sert tepkiler!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kabinede iki yeni bakanlık geldi mask
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kabinede iki yeni bakanlık geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Afganistan konferansı ramazan ayı sonrasına ertelendi" mask
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Afganistan konferansı ramazan ayı sonrasına ertelendi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın mezarlarını ziyaret etti mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın mezarlarını ziyaret etti
KKTC'de Kur'an kursları, laiklik ilkesi gereğince kapatılmasına tepki mask
KKTC'de Kur'an kursları, laiklik ilkesi gereğince kapatılmasına tepki
ABD Başkanı Biden'dan 'Afganistan' açıklaması: " Çekiliyoruz" mask
ABD Başkanı Biden'dan 'Afganistan' açıklaması: " Çekiliyoruz"
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor'da Acil Konsey Resmen Toplandı! O İsim Hapı Yuttu, Acun Ilıcalı Harekete Geçti! Acun Çileden Çıkınca Yarışmacının da Diskalifiyesi Resmen Açıklandı! mask
Survivor'da Acil Konsey Resmen Toplandı! O İsim Hapı Yuttu, Acun Ilıcalı Harekete Geçti! Acun Çileden Çıkınca Yarışmacının da Diskalifiyesi Resmen Açıklandı!
Survivor Yarışmasında İlayda Diskalifiye Olmak İstediğini Açıkladı! Yaşadıkları Resmen Canına Yetti, Açıklaması Olay Oldu! "Benim İçin Survivor Bitti!" mask
Survivor Yarışmasında İlayda Diskalifiye Olmak İstediğini Açıkladı! Yaşadıkları Resmen Canına Yetti, Açıklaması Olay Oldu! "Benim İçin Survivor Bitti!"
Survivor'da Büyük İfşa! SMS Birincisi Acun Ilıcalı Söylemden Resmen Ortaya Çıktı! Halk Gücünü Gösterdi Dedi, Ilıcalı'nın Sinirini Bozdu! Neler Oluyor? mask
Survivor'da Büyük İfşa! SMS Birincisi Acun Ilıcalı Söylemden Resmen Ortaya Çıktı! Halk Gücünü Gösterdi Dedi, Ilıcalı'nın Sinirini Bozdu! Neler Oluyor?
Demet Özdemir Yaktı, Yandırdı! Öyle Bir Poz Verdi Ki, Görenler Dönüp Dönüp Baktı! Twitter Her Şeyi Bıraktı, Demet Özdemir'i Ele Aldı! "Oğuzhan Koç Şansı!" mask
Demet Özdemir Yaktı, Yandırdı! Öyle Bir Poz Verdi Ki, Görenler Dönüp Dönüp Baktı! Twitter Her Şeyi Bıraktı, Demet Özdemir'i Ele Aldı! "Oğuzhan Koç Şansı!"
Sefirin Kızı Dizisi hangi gün, hangi kanalda Yayınlanıyor? Sefirin Kızı yeni bolum ne zaman, Saat Kaçta Başlıyor? mask
Sefirin Kızı Dizisi hangi gün, hangi kanalda Yayınlanıyor? Sefirin Kızı yeni bolum ne zaman, Saat Kaçta Başlıyor?
Nihat Hatipoğlu Çileden Çıktı! Gelen Soru Karşında Çok Sinirlendi, Ne Diyeceğini Bilemedi! Canlı Yayında Çok Sert Rüzgarlar Esti! mask
Nihat Hatipoğlu Çileden Çıktı! Gelen Soru Karşında Çok Sinirlendi, Ne Diyeceğini Bilemedi! Canlı Yayında Çok Sert Rüzgarlar Esti!

GALERİ

Mavera 9. Bölüm Full İzle! 20 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 9. Bölüm Full İzle! 20 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
ABD'de George Floyd davasında karar çıktı mask
ABD'de George Floyd davasında karar çıktı
Kısıtlamada oyun oynayan 17 kişiye para cezası mask
Kısıtlamada oyun oynayan 17 kişiye para cezası
Atatürk ve cumhuriyete hakaret iddialarına soruşturma mask
Atatürk ve cumhuriyete hakaret iddialarına soruşturma
Survivor'da Akıl Sır Ermeyen İfşa Olayı! Adaya Veda Edecek İsim Gün Yüzüne Çıktı! Tokat Gibi Çarptı, Sersemletti! Meğer O İsim... mask
Survivor'da Akıl Sır Ermeyen İfşa Olayı! Adaya Veda Edecek İsim Gün Yüzüne Çıktı! Tokat Gibi Çarptı, Sersemletti! Meğer O İsim...
Müge Anlı'da Skandal Sahte Gelin Olayı! Kız, Anne ve Anneanne Sahte Gelin Çıktı! Müge Anlı Çileden Çıktı, Söyledikleri Gündeme Bomba Gibi Düştü! "Size Nasıl Birisi Para Biçiyor!" mask
Müge Anlı'da Skandal Sahte Gelin Olayı! Kız, Anne ve Anneanne Sahte Gelin Çıktı! Müge Anlı Çileden Çıktı, Söyledikleri Gündeme Bomba Gibi Düştü! "Size Nasıl Birisi Para Biçiyor!"
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL