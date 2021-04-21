İçişleri Bakanlığı Genelge ile duyurdu! 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? 22-23-24 Nisan 2021 sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?

Genelgeye göre 23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayacak
Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek
Hafta sonu 10.00-17.00 arası açık olan market, kasap, manav, kuruyemişçi ile seyahat kısıtlamasına dair esaslar 23 Nisan'da da birebir uygulanacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.