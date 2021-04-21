İçişleri Bakanlığı Genelge ile duyurdu! 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? 22-23-24 Nisan 2021 sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?

Genelgeye göre 23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayacak

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek

Hafta sonu 10.00-17.00 arası açık olan market, kasap, manav, kuruyemişçi ile seyahat kısıtlamasına dair esaslar 23 Nisan'da da birebir uygulanacak.