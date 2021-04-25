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25 Nis 2021 - 11:05- Gündem G: 25 Nis 2021 - 11:06

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın kaçta toplanıyor? Cumhurbaşkanlığı kabinesi gündemi nedir?

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Yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un ilk kez katılacağı toplantıda, Kovid-19 ile mücadelenin yanı sıra TSK'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonun da görüşülmesi bekleniyor
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.

Toplantıda Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konularının yanı sıra Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

İthal aşıda tedarik süreci, Rus Sputnik V aşısıyla ilgili gelişmeler, yerli aşı çalışmalarında gelinen son aşamanın da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da sunum yapılacağı tahmin ediliyor. Akar'ın yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da sunum yaparak, önemli dış gelişmeler ile 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans öncesinde bilgilendirme yapması öngörülüyor.

Yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da toplantıda bir sunum yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 

  • Fuat OKTAY Cumhurbaşkanı Yardımcısı
  • Abdulhamit GÜL Adalet Bakanı
  • Derya YANIK Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
  • Vedat BİLGİN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
  •  Murat KURUM Çevre ve Şehircilik Bakanı
  • Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Dışişleri Bakanı
  • Fatih DÖNMEZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
  • Mehmet M. KASAPOĞLU Gençlik ve Spor Bakanı
  • Lütfi ELVAN Hazine ve Maliye Bakanı
  • Süleyman İçişleri Bakanı
  • Mehmet Nuri Kültür ve Turizm Bakanı
  • Ziya SELÇUK Millî Eğitim Bakanı
  • Hulusi AKAR Millî Savunma Bakanı
  • Fahrettin KOCA Sağlık Bakanı
  • Mustafa VARANK Sanayi ve Teknoloji Bakanı
  • Bekir PAKDEMİRLİ Tarım ve Orman Bakanı
  • Mehmet MUŞ Ticaret Bakanı
  • Adil KARAİSMAİLOĞLU Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

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25 Nis 2021 - 11:05 AA Ankara- Gündem

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