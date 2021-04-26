Türkiye Atletizm Federasyonu Acı Haberi Açıkladı! Genç Atlet Şevval Şengün Hayatını Kaybetti!

Spor Toto Türkiye Şampiyonası için mart ayında İstanbul'a giderken trafik kazası geçiren 17 yaşındaki atlet Şevval Şengün'ün hayatını kaybettiği bildirildi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Burdur'da kaza geçiren Şevval'in 51 günlük yaşam mücadelesini kaybettiği ifade edildi.
Açıklamada genç sporcu için Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.