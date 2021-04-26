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26 Nis 2021 - 16:38- Spor G: 26 Nis 2021 - 16:46

Türkiye Atletizm Federasyonu Acı Haberi Açıkladı! Genç Atlet Şevval Şengün Hayatını Kaybetti!

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Burdur'da trafik kazası geçiren genç atlet Şevval Şengün, hayatını kaybettiği açıklandı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından açıklanan acı haberde hayatını kaybeden atletin 17 yaşında olduğu bildirildi. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri
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Spor Toto Türkiye Şampiyonası için mart ayında İstanbul'a giderken trafik kazası geçiren 17 yaşındaki atlet Şevval Şengün'ün hayatını kaybettiği bildirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Burdur'da kaza geçiren Şevval'in 51 günlük yaşam mücadelesini kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada genç sporcu için Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilendi.
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26 Nis 2021 - 16:38 AA Ankara- Spor

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