Haberler Ankara Haberler Ankara
02 May 2021 - 04:45- Sağlık G: 02 May 2021 - 04:46

2 Mayıs 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti. İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 615 oldu.

Son 24 saatte 81 bin 302 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi. Test sayısı 47 milyon 504 bin 193'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408, vefat sayısı 40 bin 504, ağır hasta sayısı 3 bin 525 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- Yurt genelinde koronavirüs denetimleri

Kovid-19 tedbirlerini ve sokağa çıkma yasağını ihlalden edenlere yönelik Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 kişiye, Malatya'da 76 kişiye, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 32 kişiye, Gaziantep'te 243 kişiye, Trabzon'da 16 kişiye ve Muğla'nın Datça ilçesinde de 26 kişiye para cezası uygulandı.

İzmir'de "tam kapanma" döneminde alkol satışı yapılamayacak.

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 27 evde karantina uygulaması başlatıldı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, koronavirüs salgını sürecinde geçen yıl marttan bu yana kent genelindeki sokak hayvanlarının yaklaşık 110 ton mama ve yemle beslendiğini bildirdi.

# koronavirüs, Kovid-19, SAĞLIK, son 24 saat, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 2 Mayıs 2021 Türkiye koronavirüs tablosu, Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

02 May 2021 - 04:45 AA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ramazanda Uyku Düzeni Oluşturmak İçin Öneri mask
Ramazanda Uyku Düzeni Oluşturmak İçin Öneri
Çocukluk Döneminde Obeziteye Dikkat ! mask
Çocukluk Döneminde Obeziteye Dikkat !
7 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
7 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
6 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
6 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Demir eksikliği ve kansızlığı doğru beslenme ile engelleyin mask
Demir eksikliği ve kansızlığı doğru beslenme ile engelleyin
5 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
5 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
BİM'e, A101 ve ŞOK'a Büyük Meydan Okuma! Trendyol 30 TL'ye Düşürdü; Artık Yeni Dönem Başlıyor... Eski Düzen Gitti! Ucuz Ürün Markette Değil... mask
BİM'e, A101 ve ŞOK'a Büyük Meydan Okuma! Trendyol 30 TL'ye Düşürdü; Artık Yeni Dönem Başlıyor... Eski Düzen Gitti! Ucuz Ürün Markette Değil...
İbrahim Tatlıses'in Canı, Ciğeri, En Sevdiği Gitti! Tatlıses Yasta, İbo Show Ertelenebilir! "İmparator..." mask
İbrahim Tatlıses'in Canı, Ciğeri, En Sevdiği Gitti! Tatlıses Yasta, İbo Show Ertelenebilir! "İmparator..."
Acun Ilıcalı Cinnet Geçirebilir! Şeyma Subaşı Bunu da Yaptı... Şimdi İstanbul'da; Herkes Acun'a Bakıyor! Bir Şey Yapacak mı? mask
Acun Ilıcalı Cinnet Geçirebilir! Şeyma Subaşı Bunu da Yaptı... Şimdi İstanbul'da; Herkes Acun'a Bakıyor! Bir Şey Yapacak mı?
Müge Anlı Bile Dondu Kaldı! Stüdyo Dağıldı, Milyonları Darmaduman Eden Olay! Bu Kadar Canilik Görülmedi! Türkiye'de Yaşandı, Yazıklar Olsun... mask
Müge Anlı Bile Dondu Kaldı! Stüdyo Dağıldı, Milyonları Darmaduman Eden Olay! Bu Kadar Canilik Görülmedi! Türkiye'de Yaşandı, Yazıklar Olsun...
Ramo Dizisi Yeniden Başlıyor! Final Yaptı Denilmişti, Çarklar Terse Döndü! Hayranları Havaya Uçacak! Yeniden Geliyorlar... mask
Ramo Dizisi Yeniden Başlıyor! Final Yaptı Denilmişti, Çarklar Terse Döndü! Hayranları Havaya Uçacak! Yeniden Geliyorlar...
Trendyol Artık Durdurulamıyor! Resmen Yargı Dağıtıyor! Sadece 30 ve 50 TL'ye 10 Milyon Ürün... Marketlere Rest Çekti, A101 Bakakaldı! mask
Trendyol Artık Durdurulamıyor! Resmen Yargı Dağıtıyor! Sadece 30 ve 50 TL'ye 10 Milyon Ürün... Marketlere Rest Çekti, A101 Bakakaldı!

GALERİ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine acı haber verildi mask
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine acı haber verildi
Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayrama Kaç Gün Kaldı? mask
Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayrama Kaç Gün Kaldı?
Faturalar Ertelendi mi? Ankara'da Doğalgaz Elektrik Su Fatura Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır? mask
Faturalar Ertelendi mi? Ankara'da Doğalgaz Elektrik Su Fatura Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır?
Tam Kapanmada Petshoplar Açık Mı? Ankara'da Petshoplar Çalışıyor Mu, Saat Kaça Kadar Açık? mask
Tam Kapanmada Petshoplar Açık Mı? Ankara'da Petshoplar Çalışıyor Mu, Saat Kaça Kadar Açık?
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 2 Mayıs 2021 Cuma  Survivor 81. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 2 Mayıs 2021 Cuma  Survivor 81. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 1 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri mask
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 1 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL