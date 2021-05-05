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05 May 2021 - 04:12- Gündem G: 05 May 2021 - 04:13

Avukatlar ne zaman aşı olacak? 40 yaş üstü avukatlar için MHRS aşı randevu ekranı erişime açıdı!

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40 yaş ve üzeri avukatlar öncelikli Kovid-19 aşı programına dahil edildi
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Türkiye Barolar Birliği (TBB), 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli Kovid-19 aşı programına tanımlandığını duyurdu. TBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya desteklerinden dolayı teşekkür edildi.
# aşı, avukat, Türkiye Barolar Birliği, Avukatlar ne zaman aşı olacak

05 May 2021 - 04:12 AA Ankara- Gündem

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