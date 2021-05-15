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15 May 2021 - 17:40- Spor G: 15 May 2021 - 18:00

Federasyon İtalyanlardan Danışmanlık Almıştı! Göztepe Kulübü Başkanı Detayları Açıkladı!

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Türkiye Futbol Federasyonun İtalyanlardan danışmanlık alması tartışma konusu olmuştu. Bu konu ile ilgili Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil açıklama yaptı. Sepil :"Böyle bir teklif TFF’den gelmedi, Kulüpler Birliğinden gitti. Amacımız, tamamen kulüplerimizin FIFA’daki sorunlarını en çabuk şekilde ve zarara uğramadan çözmekti. TFF’nin bu amacımıza karşılık bize yardımcı olması da gayet doğal" dedi. İşte detay...

Ali Kurt
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Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, uluslararası sözleşmeler konusunda sorun yaşayan Süper Lig kulüplerinin hukuki tavsiye ve danışmanlık alma teklifinin, başkanlığını yaptığı dönemde Kulüpler Birliği Vakfı tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) sunulduğunu açıkladı.

Mehmet Sepil, teknik direktör ve futbolcularıyla uluslararası sözleşmeler yapan kulüplerin, FIFA ve UEFA talimat ve düzenlemeleri hakkında yaşadıkları sorunlara ilişkin hukuki tavsiye ve danışmanlık almaları için TFF ile bir İtalyan firması arasında gerçekleştirilen danışmanlık anlaşmasıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Bazı kulüplerin farklı sebeplerle FIFA’da dava dosyalarının bulunduğunu hatırlatan Sepil, "Özellikle pandemi döneminde yaşanan ekonomik sorunlar ve gelir kayıpları kulüpleri daha fazla zor duruma düşürdü, FIFA’daki sorunlar arttı. Bu sebeple, Kulüpler Birliği başkanı olduğum dönemde kulüplerin onayı ile yurt dışındaki çalışmalarda lobi faaliyeti yürütecek, gerek görüldüğü takdirde danışabileceğimiz bir hukuk şirketi arayışına girdik ve bu şirketle çalışmak için TFF’den yardım talebinde bulunduk. TFF de bu konudaki talebimiz karşısında bize destek verdi. TFF’nin herhangi bir dayatması veya zorunlu kılmak gibi şartı asla söz konusu değildi. Bu şirket, kulüpleri FIFA, UEFA veya CAS’ta temsil etmeyecekti, yalnızca kulüplere yol gösterecek ve danışmanlık yaparak doğru yolun izlenmesini sağlayacaktı." şeklinde görüş belirtti.

Danışmanlık alınmasının yabancı hayranlığı veya Türkiye'deki hukuk bürolarını yetersiz gördükleri şeklinde yorumlanmaması gerektiğini kaydeden Sepil, "Daha açık ifade edecek olursam, böyle bir teklif TFF’den gelmedi, Kulüpler Birliğinden gitti. Biz her zaman avukatlarımıza güvendik. Sadece bu süreçte, bazı kulüplerimizin yurt dışında lobi için destek ihtiyacı hissettiğini gördük. Amacımız, tamamen kulüplerimizin FIFA’daki sorunlarını en çabuk şekilde ve zarara uğramadan çözmekti. TFF’nin bu amacımıza karşılık bize yardımcı olması da gayet doğal. Ancak konu o kadar farklı yorumlandı ki TFF neredeyse suçlu ilan edildi. Bu konuda haksızlığa uğradıklarını söylemem lazım. Nitekim, öğrendiğim kadarıyla bu şirketle yapılan sözleşme zaten feshedilmiş. Kulüpler Birliği başkanı olduğum dönemde başlayan bu girişimin detayları tamamen bundan ibaret." ifadelerini kullandı.

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15 May 2021 - 17:40 AA İstanbul- Spor

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