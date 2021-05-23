ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde birer galibiyeti bulunan Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko, yarın İzmir'de karşılaşacak. Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 83-79 mağlup olan Pınar Karşıyaka, dün İstanbul'da rakibini 80-71 yenerek seride 1-1 eşitliği yakaladı.

Eşleşmede 3. ve 4. karşılaşmalar İzmir'de, gerekirse 5. maç ise İstanbul'da oynanacak. Serinin üçüncü müsabakası yarın saat 19.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda, dördüncü maç ise 26 Mayıs Çarşamba günü aynı saatte ve aynı salonda yapılacak.

Fenerbahçe Karşıyaka basketbol maçı canlı yayın hangi kanalda, play off ne zaman, saat kaçta?

Tivibuspor 2 televizyon ekranlarından canlı olarak izlenebilecek olan mücadele 20 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 19:30’da başlayacak.