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26 May 2021 - 12:54- Belediyeler G: 26 May 2021 - 12:55

Chp çiftçilerin yanında başkan akıllı, “sorunları parlamentoya taşıyacağız”

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Cumhuriyet Halk Partisi kırsal alanlardaki gezilerine devam ediyor.
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Bu kapsamda milletvekilleri ve il başkanından oluşan heyet Polatlı ilçesine giderek sorunları yerinde dinledi. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekilleri Tekin Bingöl ve Ali Haydar Hakverdi, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın bulunduğu heyet ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Polatlı İlçe Başkanı Bilal Haşim Avcı, yönetimi ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Şabanözü ve Sarıoba mahallelerini ziyaret ederek muhtar ve mahalle sakinleriyle görüştü.

Heyet daha sonra sırasıyla Şabanözü Mahallesine ve Sarıoba Mahallesine giderek mahalle muhtarları ve vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi.Hatay Reyhanlı’da hayatını kaybeden Uzman Çavuş Fedalet Çankaya’nın evine taziye ziyaretinde de bulunan heyet daha sonra mahalle muhtarlığına giderek çiftçilerle görüştü.“HEP BİRLİKTE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”Cumhuriyet Halk Partisi Polatlı İlçe Binasında ziyaretler öncesi açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı; “Uzun süredir kırsal kesim ile temaslarımız devam ediyor.

Bugünde köylerimize giderek sorunları yerinde dinleyeceğiz. Ziyaretlerden sonra milletvekillerimiz sorunları parlamentoya taşıyacak. Biz basına ve kamuoyuna taşıyacağız. Hep birlikte sorunların çözümü için takipçisi olacağız.” dedi.BİR ELİYLE VERDİKLERİNİ DİĞER ELLE ALIYORLARCumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, ise, “Buraya gelerek çiftçilerimizin sorunlarını yerinde dinledik. Bu sorunlar ülke sorunlarının büyük bir bölümünü oluşturuyor. Bunlar bu yıla özgü sorunlar değildir. AK Parti iktidarıyla ortaya çıkan, çiftçilerimizi görmezden gelen anlayışla tarım politikalarını bu ülkeye uygulatmayla başlayan sorunlar yumağı haline geldi. Gübre fiyatları, ilaç, zirai aletler, traktör, biçerdöver hele ki mazot fiyatları almış başını gitmiş durumda. Benim çiftçim kanaatkardır, bıçak kemiğe dayanmadıkça sıkıntısını açığa vurmaz, kıt kanaat geçinse bile yüreğine taş basar sorunları kendi içinde halletmeye çalışırdı. Ama artık bu sorunların kendiliğinden çözülecek hali kalmadı.

Bir eliyle verdiklerini diğer elle alıyorlar. Mazot fiyatına yapılan zam çiftçiyle alay etmektir. 8-9 yıl önce ciddi bir kuraklık vardı. Çiftçi tarlasına gübre atmadan ilaçlama yapmadan ekmek zorunda kalmıştı. Şu an bundan daha kötü bir durumdayız.” dedi.GÜNGÖR: ÇİFTÇİ BİTİK DURUMDAZiyarette sorunları dile getiren Sarıoba Mahalle Muhtarı Hakan Güngör; “10 binlik enerji tüketiyoruz, 20 bin lira fatura geliyor. Böyle bir düzen yok. Desteklenmesi gereken şeyler desteklenmiyor.mazot gübre desteği veriliyor sonra mazota zam yapılıyor. Bana ÖTV’siz, KDV’siz mazot ver, gübre ver. Birebir çiftçilik yapılan kişilere verilsin. Buğday satmaya gidiyoruz kantardan bir başlıyoruz çıkana kadar bizim üstümüzde. Destekleme elimize geçmeden bitiyor. Derdimiz çok.” dedi.

# çiftçi, kırsal alanlar, Tekin Bingöl, Ali Haydar Hakverdi, Ali Hikmet Akıllı, Polatlı İlçe Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekilleri

26 May 2021 - 12:54 - Belediyeler

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