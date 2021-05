Chp’li Yeşil: Çığ gibi büyüyen işsizlik gençlerimizi kaçak bahis ağına düşürüyor

CHP Ankara Milletvekili Nihat YEŞİL

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Türkiye'de yaşayan genç nüfusun yurtdışı kaynaklı kaçak kumar ve bahis siteleri ile denetimsiz kripto borsalarına olan ilgisi nedeniyle mağdur olduğunu ve bu mağduriyetin her geçen gün arttığını, işsizlik ve artmayan istihdamın bu tür kısa yoldan para kazanma yönelimine kapı aralayarak gençlerin kaçak kumar, bahis ve kripto borsalara yönelmesinin nedenleri ile yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilebilmesine ilişkin 31 milletvekili ile birlikte TBMM Başkanlığı’na araştırma komisyonu kurulmasını teklif etti.

Yeşil sunduğu araştırma önergesinin gerekçesinde; “Ülkemizde işsizlik sorunu, Covid-19 pandemi süreciyle birlikte kronik bir hale gelmiştir. Ekonomik göstergelerdeki bozulma, neredeyse bütün sektörlerde beraberinde daralmayı getirmiş ve toplumsal yaşamın dokusunu zedelemiştir. Gelinen noktada, genel refah düzeyindeki düşüşle birlikte toplumun ve özellikle genç bireylerin geleceğe dair olumlu beklentileri de derinden sarsılmış, sorunların çözümü noktasında etkin tedbirlerin alınamamış olması, zincirleme bir reaksiyona dönüşme tehlikesini de beraberinde getirmiştir. Tüm sektörlerde yaşanan daralmanın, üretim ve istihdamda halihazırda yaşanan kronik sorunların daha da büyümesine neden olma ihtimali nedeniyle belirli önlemler alınması gerekmektedir.” dedi

100 GENÇTEN 86’SI BORÇLU

31 milletvekilinin imzasının bulunduğu Araştırma Önergesi’nde 18-34 yaş arasında olan, yükseköğrenim mezunu genç nüfusun istihdamda yer bulamaması nedeniyle gelecekten beklentilerinin de günden güne azaldığına değinen Yeşil, “Bir üniversitede yapılan güncel araştırmaya göre, her 100 gencimizden 76'sının yurtdışında yaşamak istediği, her iki gencimizden birinin ise mutsuz olduğu ve her 100 gencimizden 86'sının borçlu olduğu ortaya konulmuştur. TÜİK'in açıkladığı güncel işsizlik oranlarına göre ise, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusun işsizlik oranı yüzde 26,9 olarak gerçekleşmiştir. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı faaliyet raporunda, kurumun şans oyunu satış gelirleri ve diğer gelirleriyle birlikte toplam gelirinin 3 Milyar 535 Milyon 76 bin TL olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 2019 yılı için kurumun kamuya aktardığı kaynak toplamı 1 Milyar 438 Milyon 357 Bin TL'dir. Diğer taraftan, ülkemizde futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinden mevzuata aykırı şekilde, kaçak olarak yurtdışındaki bahis siteleri üzerinden oynatılan kumar ve bahis oyunlarının bir yıllık hasılatı ise 60 Milyar TL'yi geçmiştir. Devletin denetimi dışında bu sektörlerde dönen kara para, denetim altındaki yasal bahis hasılatlarının 20 katını geçti” yorumunda bulundu.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILMAZSA KAÇAK BÜYÜYECEK

Ülkemizde MASAK ve Siber Suçlar olmak üzere emniyet birimlerimiz tarafından yasadışı bahis çetelerine karşı kapsamlı operasyonlar gerçekleştirilmekte ise de suçun takibi ve önlenmesi noktasında daha kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini belirten Yeşil, her şeyden önce kaçak bahis oynamayı tercih eden özellikle gençlerin bu yöneliminin altında yatan sebepler detaylıca araştırılmalı ve gereken tedbirler ekseriyetle alınmalıdır. Güncel olarak, 23 Mayıs 2021'de ülkemizde 16 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 83 kişi gözaltına alınmış ve şahısların yasadışı bahisten elde ettikleri paralara operasyonda el konulmasın diye Bitcoin'e çevirdikleri ve hesaplarında 217 Milyon 400 Bin Dolar (1.2 Milyar TL) hareketlilik olduğu tespit edilmiştir. Yine 24 Mayıs 2021'de İstanbul'da yapılan bir operasyonda sanal bahis dolandırıcılığı yapıp yasadışı parayı kripto paraya çeviren 115 Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı hakkında işlem yapılmış ve 21 adrese yapılan operasyonlar esnasında 53 Milyon TL ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar ve yakın dönemdeki birçok operasyonla birlikte, ülkemizde özellikle genç nüfusumuzun kaçak bahis ve kripto para borsalarına ilgi gösterdiği kuşkusuzdur. Kripto para borsalarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bünyesinde denetime tabi tutulmadığı, bu borsalardaki işlemlerin bilindik borsa işlemlerindeki gibi belirli kural ve prosedürlere dayandırılmadığı kuşkusuzdur. Dolayısıyla da son dönemde birçok mağduriyet oluştuğu kamuoyuna yansımış durumdadır.

YASADIŞI BAHİSLER VERGİ KAYBINI KÖRÜKLÜYOR

Ekonomik krizin getirdiği yüksek enflasyon ve işsizlik sarmalıyla birlikte, faiz ve kur politikalarının ekonomiyi dengeleyememesi nedeniyle, özellikle gençlerimizin ve yurttaşlarımızın kripto para ve kaçak bahislere yönelmesi geleceğimiz açısından da ulusal güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Bu vasıtalar yoluyla elde edilen yasadışı elde edilmiş paranın vergiye tabi tutulmadığı ve kayıtdışı olarak başkaca suçları ve örgütleri finanse etme ihtimali düşünüldüğünde, acil olarak yasal düzenleme ve denetimlerin sıkılaştırılması ile birlikte, konunun sosyoekonomik ve sosyopolitik olarak ele alınması ve gençlerimizin bu tür yönelimlerinin önüne geçilebilmesi adına bir araştırma komisyonu kurulması zaruret halini almıştır.