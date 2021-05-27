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27 May 2021 - 23:00- Asayiş G: 27 May 2021 - 23:12

Ankara'da Doktora bıçaklı Saldırı! Hekim ameliyata alındı

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Başkentte hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan hekim ameliyata alındı. Sağlık Bakanı Koca: "Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil"
Başkentte hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan hekim ameliyata alındı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekim Ertan İskender'in bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ve ameliyata alındığını belirtti.

Koca, sosyal medya hesabından, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil." bilgisini paylaştı.

Öte yandan saldırgan B.N'nin olay sonrası gözaltına alınarak, karakola götürüldüğü öğrenildi.
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27 May 2021 - 23:00 AA Ankara- Asayiş

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