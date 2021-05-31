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31 May 2021 - 13:47- Belediyeler G: 31 May 2021 - 13:48

Ankara Gölbaşı Belediyesi El Emeği Göz Nuru Ürünlerin Tüketici ile Buluşturulduğu Gölbaşı Pazarı Yenileniyor

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Gölbaşı’nda tarımsal ve hayvansal üretim yapan üreticiler ile tüketicileri bir araya getirmek için Seğmenler Pazar Yeri içinde kurulan Köylü Pazarı daha modern bir hale getirildi.
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Gölbaşı Belediyesi’nin kendi atölyesinde ürettiği tezgahlar ile daha modern bir görüntüye kavuşturulan Köylü Pazarı’nın üretici ile halkın buluşma noktası olduğunu söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Seğmenler Pazar yerinde bulunan Köylü Pazarımızı daha modern bir hale getirmek için Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerimizde ürettiğimiz tezgahların montajını yaptık. Amacımız vatandaşlarımıza daha modern bir ortamda hizmet sağlamak. Hem ürünlerini doğrudan tüketici ile buluşturan üreticilerimize hem de vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.   

Doğadan halkın sofrasına

“Üretim yapan vatandaşlarımız bu pazarımızda üretmiş oldukları her türlü organik ürünü doğrudan vatandaşlarımıza sunuyor” diyen Ramazan Şimşek sözlerine şunları ekledi: “Köylülerimiz tarafından yetiştirilen organik sebze, meyve, fide, yeşillikler ile el işi ve yöresel ürünler pazarımızda satılıyor. Ürünler, doğadan doğruca sofralarınıza ulaşmış oluyor. Bu sayede hem tüketici hem de ürünlerini vatandaşlar ile buluşturma imkânı bulan köylülerimiz kazanıyor.”
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31 May 2021 - 13:47 - Belediyeler

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