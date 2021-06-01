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01 Haz 2021 - 11:51- Belediyeler G: 01 Haz 2021 - 11:52

Ankara Yenimahalle'de Spor Tesisleri Normalleşmeye Hazır

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Başkent’in en büyük ve en donanımlı spor merkezleri ve yüzme havuzlarına sahip Yenimahalle Belediyesi, normalleşmenin başlamasıyla birlikte spor tesislerinin kapılarını her türlü tedbiri alarak açtı.
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Pandemi tedbirlerinin eksiksiz olarak uygulanacağını kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden bugüne ilçemize birçok spor tesisi kazandırdık. Amacımız ilçemizde her kesimin sporla tanışması ve sağlıklı kalması. Normalleşme döneminin başladığı bu günlerde tesislerimizin kapılarını tekrar vatandaşlarımıza açtık. Belediye olarak bütün tedbirleri aldık. Vatandaşlarımıza düşen görev ise maske ve mesafe kuralına uyarak zinde kalmak” dedi.

4 adet olimpik yüzme havuzu

Ankara’nın en çok havuza sahip belediyesi olma unvanını elinde bulunduran Yenimahalle Belediyesi, 4 adet tam donanımlı havuz ve spor kompleksiyle ilçe sakinlerine dört mevsim yüzme keyfi yaşatıyor. İlçenin dört bir yanına konumlandırılan ve kapıların açanHacı Sabancı, Bülent Ecevit, Turgut Özakman ve Prof. Dr. Mehmet Haberal yüzme havuzlarından her yıl yaklaşık olarak 250 bin kişi faydalanıyor. Yenimahalle Belediyesi, olimpik yüzme havuzu ve spor tesislerinin 5’incisini ise Ata Mahallesi’ne kazandırmak için gün sayıyor.

4 adet tam donanımlı spor merkezi

Yüzme havuzlarının yanı sıra spor merkezleriyle de örnek gösterilen Yenimahalle Belediyesi, 7’den 70’e tüm kursiyerleriyle tekrar buluşuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi, Aydın Onur Spor Merkezi, Serhat Spor Merkezi ve Turgut Özal Spor Merkezi hem amatör spora hem de ilçe sakinlerine kucak açıyor. Hentbol, voleybol, futbol, basketbol, badminton, yüzme, buz pateni, bilardo, taekwondo, jimnastik, masa tenisi, kickboks, bocce, boks, dart, karate, muaythai, wushu-kung-fu branşlarında lisanslı 654 sporcusu olan Yenimahalle Belediyesi, ayrıca 4 merkezde yıllık 20 bin 334 üyeye de spor yapma imkanı sağlıyor.

Yenimahalle’de sporla iç içe bir yaşam

Yenimahalle'nin spor alanında Ankara'nın örnek ilçesi olduğunu vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Spora önemli yatırımlar yaptık, yapıyoruz. İlçemize kazandırdığımız spor tesisleri çoğu büyükşehirlerde bile yok.  Biz Yenimahalle’de sporla iç içe bir yaşam istiyoruz. Yenimahallelilerin spor yapmasını, gençlerin sporu sevmesini, ilçemizde milli sporcular yetişmesini istiyoruz” dedi.

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01 Haz 2021 - 11:51 - Belediyeler

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