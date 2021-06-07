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07 Haz 2021 - 14:09- Belediyeler G: 07 Haz 2021 - 14:10

Şair Abdurrahim Karakoç, Sincan Belediyesi Tarafından Düzenlenen Şiir Yarışmasıyla Anılıyor.

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Abdurrahim Karakoç 1. Şiir Yarışması”nda Dereceye Girenler Ödüllendirildi
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Birincisi gerçekleşen” Abdurrahim Karakoç şiir yarışması” sona erdi. Dereceye girenler Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesinde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Ali BULUT birinci, Murtaza YILMAZ ikinci, Gülçin DEMİRCİ ise üçüncü oldu.

Sincan’da yaşamış halk şairi, Türk edebiyatının unutulmaz ismi, gönüllere hitap eden mısraların şairi Abdurrahim Karakoç, adına bir şiir yarışması düzenlendi. Birincisi gerçekleşen şiir yarışmasıyla Abdurrahim Karakoç yâd edilirken; genç yetenekler de gün yüzüne çıktı.

Dereceye Girenler Ödüllendirildi

Yarışmada Prof. Dr. Nurullah Genç, Bestami Yazgan ve Prof. Dr. İbrahim Tüzer’den oluşan kurul; dereceye giren şiirleri 114 şiir arasından belirledi.

Ali BULUT “Gözlerin” adlı şiir ile birinci olurken;” Bu sevdadan döndüremezsin” adlı şiir ile Murtaza YILMAZ ikinci, “Sormak Lazım” adlı şiir ile de Gülçin DEMİRCİ üçüncü oldu.  “Hülasa” şiirinin yazarı Burhan Ali YAĞMUR da mansiyon ödülünün sahibi oldu. Dereceye girenlere Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesinde düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Abdurrahim Karakoç’un oğlu Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, Sanatçı Hasan Sağındık ile dereceye girenlerin aileleri katıldı.

Düzenlediği çeşitli yarışmalarla edebiyat ve sanat dünyasına yeni yetenekler kazandıran Sincan Belediyesi, öykü yarışmasının ardından şiir yarışmasını da gelenekselleştiriyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla “Abdurrahim Karakoç Şiir yarışması”nın her yıl düzenlenmesi planlanıyor.

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07 Haz 2021 - 14:09 - Belediyeler

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