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11 Haz 2021 - 16:20- Asayiş G: 11 Haz 2021 - 16:21

Ankara'da özel bir huzurevinde yangın çıktı! Yaşlılar başka huzurevlerine naklediliyor

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Tedbir amaçlı hastanelere kaldırılan huzurevi sakinlerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi İlk belirlemelere göre yangının binanın giriş katındaki çamaşırhanede başladığı tespit edildi

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde özel bir huzurevinde çıkan yangın söndürüldü. Mutlukent Mahallesi 1961'inci Sokak'taki özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında bazı huzurevi sakinleri dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edilen 45 huzurevi sakini ve 10 personelden bir kısmına ambulansta müdahale edildi. Bazıları da tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürü Durmuş Ali Daldallı huzurevinde incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre yangının binanın giriş katındaki çamaşırhanede başladığı, daha sonra üst katlara sıçradığı tespit edildi. Hastaneye kaldırılan huzurevi sakinlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Başkentteki yangından etkilenen yaşlılar başka huzurevlerine nakledilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, öğle saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde yangın çıkan özel bir huzurevinde kalan yaşlıların, tedbir amaçlı hastanede sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından geçici süreyle diğer yaşlı bakım kuruluşlarına nakledileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 45 yaşlının kaldığı huzurevinde çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi. Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, kurum çalışanları ve huzurevi sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılan açıklamada, yaşlıların tedbir amaçlı hastanede sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından geçici süreyle diğer yaşlı bakım kuruluşlarına nakledileceği kaydedildi.

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11 Haz 2021 - 16:20 AA Ankara- Asayiş

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