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11 Haz 2021 - 17:03- Gündem G: 11 Haz 2021 - 17:04

Kırmızı Bültenle Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.
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MİT'in Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında gerçekleştirdiği nokta operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.
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11 Haz 2021 - 17:03 - Gündem

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