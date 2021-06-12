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12 Haz 2021 - 14:28- Belediyeler G: 12 Haz 2021 - 14:29

Mansur Yavaş Sözünü Tuttu: Sosyal Yardım Alan Ailelere 10 Metreküpe Kadar Su Metreküp Başı 1 TL

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal yardım alan dar gelirli ailelere 10 metreküpe kadar suyun metreküp başı 1 TL’den verileceği sözü hayata geçiyor.
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Tasarruf amacıyla alınan kademeli su tarifesi kararına göre Ankara’daki abonelerin yüzde 90’ı aynı tutardan faturalandırma işlemine devam edecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerini sevindirmeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal yardım alan ailelerin su faturalarında indirim yapılması konusundaki sözü hayata geçiyor.

Kararın kesinleşmesinin ardından uygulamaya geçilecek tarifeye göre sosyal yardım alan dar gelirli ailelerin kullanacağı su 10 metreküpe kadar metreküp başı 1 TL’den faturalandırılacak.

KADEMELİ SU TARİFESİNDEN ABONELERİN YAKLAŞIK YÜZDE 90’I ETKİLENMEYECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da önerdiği, su tasarrufunu sağlamak için en etkili uygulama olan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilen ‘Kademeli Su Tarifesi’ uygulamasıyla Başkent’teki abonelerin yaklaşık yüzde 90’ı faturalarında aynı ücreti ödemeye devam edecek.

Normal su kullanımı yapan ve abonelerin yüzde 90’ının etkilenmeyeceği düzenlemeye göre aylık su birim ücreti faturalara şu şekilde yansıtılacak:

-0-15 metreküp arası: 5 TL + ÜFE,

-15-30 metreküp arası: 7 TL + ÜFE,

-30 metreküp ve üzeri: 9 TL + ÜFE.

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12 Haz 2021 - 14:28 - Belediyeler

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