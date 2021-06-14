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14 Haz 2021 - 14:04- Dünya G: 14 Haz 2021 - 14:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de NATO Zirvesi'ne Katılan İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'deki ikili temasları kapsamında NATO Zirvesi'ne katılan İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
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NATO karargahı, 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 25 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesi başladı.
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14 Haz 2021 - 14:04 - Dünya

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