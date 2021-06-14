Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Bir Araya Gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İlk Açıklama

50 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan Macron, "Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapan Macron, "Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım. Görüşmemiz İslam konusunda bir netlik sağladı. Libya ve Suriye'deki sorunların çözümü için de birlikte çalışmaya başladık." dedi. Macron, sosyal medya hesabından da yaptığı görüşmeye ilişkin "NATO zirvesinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun bir başbaşa görüşmem oldu. Açıklık, saygı ve taleple ilerlemek" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmelerini gerçekleştirmek için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.