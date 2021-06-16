Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16:30'da yapılacak. Bakan Koca'nın toplantı sonrasında saat 18:30’da YouTube üzerinden açıklama yapacağı bildirildi.
16 Haz 2021 - 08:59- Gündem Güncelleme: 16 Haz 2021 - 09:00
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplanıyor
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.