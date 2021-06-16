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16 Haz 2021 - 08:59- Gündem G: 16 Haz 2021 - 09:00

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplanıyor

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16:30'da yapılacak. Bakan Koca'nın toplantı sonrasında saat 18:30’da YouTube üzerinden açıklama yapacağı bildirildi.
# sağlık bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu, bilim kurulu toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

16 Haz 2021 - 08:59 - Gündem

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