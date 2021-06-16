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16 Haz 2021 - 16:27- Dünya G: 16 Haz 2021 - 16:28

Kan Donduran Olay: İki Kızını Öldürüp Okyanusa Attı

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İspanya, bir babanın iki kızını öldürdüğü sarsıcı bir aile içi şiddet olayı nedeniyle sokaklara döküldü.

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Yetkililer, bu haftanın başında Atlantik Okyanusu'nun bir kilometre derinliğinden altı yaşındaki Olivia Gimeno'nun cesedini çıkardı. Küçük kız, 27 Nisan'da firari babası tarafından bir yaşındaki kardeşi Anna ile birlikte kaçırıldı.

BİR YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CESEDİ ARANIYOR

Kanarya Adaları'ndaki Tenerife açıklarında, babası tarafından öldürüldüğüne inanılan bir yaşındaki kızın cesedi için derin sularda arama sürüyor. Savcılık, bir yaşındaki Anna ve altı yaşındaki kız kardeşi Olivia'nın babaları Tomas tarafından annelerine "hayal edilebilecek en büyük acıyı yaşatmak" için öldürüldüklerini iddia ediyor.

Bununla birlikte, mahkeme olaya ilişkin dokuz sayfalık bir soruşturma raporu yayınlandı. Çocukların 37 yaşındaki babaları Tomas Gimeno'nun tarafından öldürdüğü öne sürüldü.

ESKİ EŞİNE SALDIRGAN VE AŞAĞILAYICI MESAJLAR GÖNDERMEYE DEVAM ETTİ

Savcılık, Tomas Gimeno ve kızların annesi Beatriz Zimmermann’ın uzun bir süredir birlikte olduğunu ancak geçen yıl pandemi sırasında ayrıldıklarını belirtti. Ancak, her ikisi de yeni ilişkilere başlamış olsa da, Gimeno, Zimmermann'a "saldırgan ve aşağılayıcı" mesajlar göndermeye devam etti.

YENİ KIZ ARKADAŞINA NAKİT PARA VE VEDA MEKTUBU BIRAKTI

Soruşturma raporunda Gimeno'nun "büyük olasılıkla" kızlarını "planlı ve önceden tasarlanmış bir şekilde" öldürdüğü ifade edildi. Ayrıca, yeni kız arkadaşına 7 bin 500 dolar nakit para ve bir veda mektubu da bıraktığı belirtildi.

Soruşturma raporunda, Gimeno’nun "kızlarının cesetlerini asla bulunamayacaklarını düşündüğü yerlere saklayarak gidecekleri yer konusunda belirsizlik yaratmaya çalıştığı" öne sürüldü.

6 YAŞINDAKİ KIZIN CESEDİ OKYANUSUN 1 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE BULUNDU

Ertesi gün öğleden sonra ise Gimeno’nun teknesi denizde sürüklenirken bulundu. Anna'nın araba koltuğu da suda yüzerken keşfedildi. Olivia'nın cesedi 44 gün sonra bir çantada bin metre derinlikte bulundu. Yanındaki başka bir çanta ise boştu.

ANNENİN AÇIK MEKTUBU: BİR İNSAN, KENDİ MASUM ÇOCUKLARINI NASIL ÖLDÜREBİLİR?

Çocukların annesi Beatriz Zimmermann halka açık bir mektup yayınlayarak, “Bu bir insanın yapabileceği en korkunç şey. Bir insan kendi masum çocuklarını nasıl öldürebilir? Olayı duyduğum anda dünya başıma yıkıldı. Hayatlarını kurtaramamak ruhumu acıtıyor. Keşke o anda orada olup ellerini tutsaydım da birlikte ölebilseydim. Ama bu olamazdı, çünkü Tomas, hayatım boyunca durmadan acı çekmemi istedi” dedi.

ÜLKE ÇAPINDAKİ PROTESTOLAR

Kız kardeşlerin davası İspanya'yı sarstı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı bir dizi protestoya yol açtı. Cuma günü, Tenerife'de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık bin kişi bir gösteri düzenledi.

# aile içi şiddet olayı, ispanya, Kız kardeşlerin davası, Atlantik Okyanusu, kanarya adaları

16 Haz 2021 - 16:27 - Dünya

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