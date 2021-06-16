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16 Haz 2021 - 22:08- Gündem G: 16 Haz 2021 - 22:09

Türkiye hangi ülkelerle aşı sertifikasında anlaştı? işte detaylar

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Türkiye'nin COVID-19 aşılarının karşılıklı tanınarak seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için anlaşma yaptığı ve Sinovac aşısını tanıyan ülke sayısı son olarak Avusturya'nın da eklenmesiyle altıya ulaştı.

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Türkiye'nin COVID-19 aşılarının karşılıklı tanınarak seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için anlaşma yaptığı ve Sinovac aşısını tanıyan ülke sayısı son olarak Avusturya'nın da eklenmesiyle altıya ulaştı.

COVID-19 salgınının dünyayı etkisi altına almasının ardından karantina, seyahat yasakları ve uçuşların askıya alınması gibi tedbirler nedeniyle turizm sektörü sekteye uğradı. Sektörde büyük pay sahibi olan turizm ülkelerinin ekonomisi de ciddi zararlara uğradı.

Ülkeler arasında imzalanan aşı sertifikası anlaşmaları ise seyahat yasağının kaldırılmasını ve daha birçok muafiyeti beraberinde getiriyor.

İşte Türkiye'nin karşılıklı aşı sertifikası anlaşması yaptığı ülkeler:

SIRBİSTAN

Türkiye ile Sırbistan vatandaşları koronavirüs aşı sertifikası ile seyahat edebilecek.

Salgın tedbirleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testi, Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için kaldırıldı.

MACARİSTAN

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ve Macaristan'ın karşılıklı olarak birbirlerinin korona virüs aşı sertifikasını tanıma kararı aldığını açıkladı.

Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Maris, anlaşmanın detaylarını "Türkiye ile olan güçlü bağımızı göz önünde bulundurarak söz konusu ikili anlaşmayı yaptık" diyerek anlattı

Anlaşmanın sadece iki ülke arasında geçerli olacağını hatırlatan Büyükelçi Maris, "Türkiye, Macar turistler için en çok tercih edilen üçüncü ülke" vurgusu da yaptı.

BULGARİSTAN

Türkiye ve Bulgaristan arasında aşı sertifikası şartlarını yerine getirenler ülkeye girişlerde koronavirüs testi ve karantina uygulamasından muaf olacak.

YUNANİSTAN

Ve bu ülkelere son olarak Yunanistan eklendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin turizmde iş birliği için aşı sertifikalarının tanınması konusunda anlaştığını duyurdu.

İSPANYA

Türkiye’den İspanya’ya girişlerde, son uygulanan aşı dozundan 14 gün sonra düzenlenmiş bir aşı belgesi ile izin verilecek.

Kabul edilen aşılar ise, Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Johnson and Johnson, Sinovac ve Sinopharm olarak açıklandı.

Aşı belgesinin, İspanyolca, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde düzenlenmesi gerektiği veya resmi bir kurum tarafından yapılmış İspanyolca çevirisi ile sunulması gerektiğinin altı çizilirken, aşı belgesi hamilinin adı ve soyadı, aşı tarihi, alınan son doz tarihi, uygulanan aşı türü, uygulanan doz sayısı / gerekli tüm dozlar, belgeyi düzenleyen ülke ve aşı belgesini düzenleyen kurum bilgilerinin de belgede yer almasının gerektiği bildirildi.

AVUSTURYA

Avusturya’da bugün yürürlüğe giren yeni seyahat düzenlemesine göre, Türkiye'de de kullanılan corona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen Çin Sinovac aşısından iki doz yaptıranlar, ülkeye girişte karantinadan muaf tutulacak.

Avusturya Sağlık Bakanlığı'nın internet sayfasında, ülkelerin risk seviyesine göre oluşturulan yeni seyahat düzenlemesi paylaşıldı.

Buna göre aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 3’üncü ülkelerden Avusturya’ya girişlerde iki doz Sinovac aşısı yaptırmış kişilerin karantinadan muaf tutulacağı bildirildi.

Kabul edilen aşılar ise, Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Johnson and Johnson, Covishield, Sinovac ve Sinopharm olarak açıklandı.

# ispanya, yunanistan, Sırbistan, aşı sertifikası, türkiye, aşı sertifikası anlaşması

16 Haz 2021 - 22:08 - Gündem

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