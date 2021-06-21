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21 Haz 2021 - 09:59- Sağlık G: 21 Haz 2021 - 10:00

Cilt Sorunlarının Yüzde 80’i Çevresel Etkenler

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Güneşin zararlı etkilerinin arttığı yaz aylarında, cilt sağlığı ve bakımı daha çok önem kazanıyor.
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Yapılan araştırmalar, ciltte yaşlanmaya yol açan etkenlerin yüzde 80’inin çevresel etkenlerden kaynaklandığını ortaya koyuyor. Ayrıca, havanın kapalı olduğu zamanlarda bile güneşin zararlı etkileri sadece yüzde 20-30 oranında azalıyor.

Uzmanlar, cildi korumak için güneş koruyucu kremlerin sadece yazın değil, dört mevsim kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu kapsamda, organik sertifikalı ve doğaya saygılı üretim yapan Iva Natura’nın geliştirmiş olduğu özel formüle sahip güneş kremi ciltte oluşan lekelenme, yanık, çillenme ve daha riskli cilt sorunlarının önüne geçmeye yardımcı oluyor.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN ETKİLERİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Direkt gelen güneş ışınlarının cildi tahrip edici etkisinin olduğuna dikkat çeken Iva Natura Genel Müdürü Levent Kahrıman, “Yaşam için, ısı ve ışık kaynağı olan güneşe ihtiyacımız var.  Ancak, direkt olarak güneş ışınlarını aldığınızda cildi tahrip edici birçok soruna da yol açıyor.

Cildimiz, bizim için oldukça önemli. Bu nedenle, cilt üzerinde oluşacak geri dönüşü olmayan olumsuz etkilerin önüne geçmek için güneş kremi kullanmanın önemi oldukça büyük. Bunun yanında kişiler, güneş kremine gereken önemi verirken güneş sonrasındaki bakıma yeterince önem göstermiyor.

Cildimizi, güneş sonrası kremlerle rahatlatmak, yorgunluğu ve hassasiyeti gidermek de güneş kremi kullanmak kadar büyük önem taşıyor” dedi.

LEKELENME VE ÇİLLENME OLUŞUMUNUNU ENGELLİYOR

Iva Natura tarafından güneşin zararlı etkilerinden korunmak için özel olarak geliştirilmiş, 30 SPF Güneş Kremi cilt üzerinde görünmez bir kılıf oluşturuyor. En son teknolojiyle üretilen güçlü formülü sayesinde, cildinizi güneş ışınlarının zararlı etkisinden ve güneşe bağlı cilt hassasiyetlerinden korumaya yardımcı oluyor.

Özelikle, açık tonlardaki ciltlerde oluşması muhtemel yanık, kızarıklık gibi hassasiyetlerini önlemeye yardımcı oluyor. Ciltte, güneş nedeniyle oluşan lekelenme ve çillenmelerin de oluşumunu engellemeye yardımcı oluyor.

Gün ışığı altında geçen yoğun bir günün sonunda, ciltte oluşan yorgunluk ve hassasiyeti gidermenin en iyi yolu rahatlatıcı bir kremden geçiyor. Organik Güneş Sonrası Krem, yumuşak dokusuyla ciltle buluşur buluşmaz etkisini göstermeye başlayarak, nemlendirici etkisiyle rahatlık sağlıyor.

Formülünde bulunan, argan ve susam yağları ile yoğun bir nemlendirme sağlayan krem, Aloe Vera özünün tazeleyici özelliği ile sizi bir sonraki güne hazırlıyor.

# Güneşin zararlı etkileri, LEKELENME VE ÇİLLENME OLUŞUMU, cilt sorunları, cilt saglıgı, cilt sağlığı ve bakımı

21 Haz 2021 - 09:59 - Sağlık

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