Dikkat, Hava Sıcaklıkları Yükseldikçe Kadınlarda Enfeksiyon Riski de Artış Gösteriyor

Fakat tüm bu güzelliklerinin yanı sıra bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Hava sıcaklıklarının artması, enfeksiyon içinde uygun bir zemin hazırlıyor. Özellikle jinekolojik sorunlar konu olduğunda durum daha da hassaslaşıyor. Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurcan Dalan yaz aylarında enfeksiyon riskini azaltmak ve genital hijyeni sağlamak için önerilerde bulunuyor.

Girdiğiniz havuzun hijyenik olduğundan emin misiniz?

Yaz aylarında hava sıcaklarında ve nem oranında yaşanan artış, havuz ve denize girerken ihlal edilen hijyen kuralları, kadınlarda yaşanan vajinal enfeksiyon riskini doğrudan etkiliyor. Özellikle havuzlarda yeterli hijyenin sağlanamaması, su deviniminin yeterince iyi olmaması sonucu enfeksiyon için uygun zemin oluşuyor. Bu nedenle temizliğinden emin olmadığınız havuzları kullanmamanız önemli bir konu haline geliyor.

Aşırı terliyorsanız…

Terlemek yaz aylarının en sevilmeyen konuları arasındadır. Bu aylarda artış gösteren terleme ve genital bölgenin daha az havalanması enfeksiyon oluşumunu tetikliyor. Enfeksiyonlara bağlı olarak da vajinal akıntı, mantar gibi şikayetler yaşanabiliyor. Vajinal akıntıların yaşanmasındaki en büyük sebepleri arasında vajinal floranın bozulması yer alıyor. Vajende doğal olarak zararsız mikroplar bulunur. Zararsız mikroplar ile vajenin asidik olmasını sağlayan laktobasiller arasında bir denge vardır. Vajinal ortamın bu dengesi bozulursa laktobasiller azalır, vajen pH’ı değişir, vajende az miktarda doğal olarak bulunan zararsız mikroplar fazlalaşıp vajinal enfeksiyon zeminini oluştururlar.

Bunlar vajinal flora dengesini altüst edebilir…

Hormonal değişiklikler, Genital bölgenin nemli ve havasız olması, Adet kanaması, Sık cinsel ilişki, Islak mayo, Susuzluk, Uykusuzluk, Antibiyotik kullanımı, Doğum kontrol ilaçları, Diyabet hastalığı, Anemi, Tiroit problemleri, Alkol ve sigara kullanımı,

Bu belirtileri gösteriyorsanız jinekolojik muayeneyi ihmal etmemelisiniz

Vajinal akıntı, Kanlı akınt, Kokulu akıntı, Yeşil, kahverengi, sarı veya pembe kırmızı akıntı, Koyu, peynir kıvamında veya pıhtı gibi akıntı, Karın ağrısı ve ateş şikayetleri, Akıntı ile birlikte dış cinsel organlarda acı, kızarıklık, yanma ve kaşıntı varsa

Hijyen önerilerine kulak verin

Vajinal duştan uzak durun, İç çamaşırınız pamuklu tercih edin, Bol ve rahat kıyafetleri seçin, Çamaşırları parfümsüz deterjanla yıkayın, İç çamaşırınızı sık sık değiştirin, Genel hijyene dikkat edin, Enfeksiyonlara karşı prezervatif kullanın, Temiz olmayan havuza girmeyin, Havuz - deniz sonrası mayo değiştirin, Jinekolojik kontrollerinizi aksatmayın.