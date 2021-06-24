Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimi'nde Toplandı

ANKESOB Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimi (MEDB) Toplantısı, pandemi tedbirleri çerçevesinde Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

ANKESOB Başkan Vekilleri Hüseyin Ar ve Muhittin Köksal'ın başkanlığında, ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen'in koordinasyonunda gerçekleştirilen, esnaf ve sanatkarlar ile yanlarında çalışan çırak, kalfa, ustalar ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin meslekî eğitimlerini değerlendirmek ve geliştirmek için faaliyet gösteren ANKESOB Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimi Toplantısına, akademisyenler ve Mesleki Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerinin müdür ve öğretmenleri ve STK temsilcilerinden oluşan MEDB üyeleri katıldı.

MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, "Mesleki teknik eğitim; toplumsal hayatın içinde ihtiyaç duyulan her alanda ve meslekte kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği bir eğitimdir. Bir ülkedeki ekonomik gelişmenin temelini oluşturan ve iş gücü piyasasının ihtiyacı olan yeterli sayıda nitelikli eleman yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Ancak daha da önemlisi iş gücü piyasanın ihtiyacı olan niteliğe sahip elemanların yetiştirilmesidir.

Günümüz teknoloji devri. Teknolojiyi sadece kullanan değil, tasarlayan, üreten ve dünyaya pazarlayan olmalıyız. Bu anlamda teknolojiyi kullanabilen ve üreten insan gücünün yetiştirilmesi günümüzde artık zorunluluk haline gelmiştir.

Bir diğer önemli husus ise, eğitime ayrılan kaynakları daha verimli ve etkin kullanmak için temel dayanak noktası eğitim sisteminin tüm süreçlerinin kaliteye dayalı hale getirilmesidir. Ülkemizin nitelikli insan gücü ihtiyacı düşünüldüğünde mesleki teknik eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik strateji ve politikalar önem kazanmaktadır.

ANKESOB, ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeylerini belirleyen faktörlerin başında mesleki ve teknik eğitimin geldiğine inanmış kadro yapısı ile bu konuda imkanları çerçevesinde birlik başkanımız Mehmet Yiğiner’in başkanlığında gayret ve çabalarını sürdürmektedir. Bunun en güzel örneği Birlik Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimimizin çalışmalarıdır." dedi.

"EĞİTİM YAŞAM BOYU SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMALIDIR"

ANKESOB Başkan Vekili Muhittin Köksal da konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Konuşmama başlamadan önce Birlik Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimimizin değerli üyelerine hoş geldiniz diyorum. Birlik başkanımız Mehmet Yiğiner’in selamlarını iletiyorum. Gerçekten bu kadar güzel, güzide bir gruba hitap etmekten de mutluluk duyuyorum. Yaşadığımız bir pandemi süreci var, maalesef bu süreçten en olumsuz etkilenen kesim olarak da esnaf ve sanatkarlarımız en önde gelmektedir. Esnaf ve Sanatkarlarımız bu süreçte dükkânlarını açık tutabilmek için her türlü maddi ve manevi fedakârlığı yapmış olup, yapmaya devam etmektedir. Temsil ettiğim esnaf ve sanatkârlarımızın yaşamlarını idame ettirebilmeleri noktasında ne yapsak, yeterli olmayacaktır. Bu nedenle esnaf ve sanatkarlarımızın yaşatılması, işlerini gelecekte de devam ettirebilmesi noktasında birimimize çok önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Yapısı ile ülkemizde örnek olarak gösterilebilecek şahsiyetlerden oluşmuş değerli arkadaşlarımızın, esnaf ve sanatkârımızın geleceğine yönelik önemli iş ve örnek projelere imza atacaklarına tüm kalbimle inanıyor, bu çalışmalara ANKESOB olarak her türlü desteği vereceğimizi de belirtmek istiyorum. Son söz olarak; eğitimi yaşamdan, toplumdan, ekonomiden ayıramayız. Eğitim yaşam boyu sürdürülebilir olmalıdır. Esnaf ve sanatkarlarımız için yapılacak gelecek planlamaları da bu doğrultuda sürdürülebilir olacak şekilde, yaşam boyu günün şartlarına uygun planlanmalıdır.”

İKİZ DÖNÜŞÜM SÜRECİ BAŞLADI

ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge biriminin son toplantıdan bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar ile ilgili birim üyelerine bilgi sunumu yapan ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen, mesleki eğitimin, ülke ekonomisini ayakta tutan üretim için olmazsa olmaz bir unsur olduğunu belirterek, teorik eğitimin mesleki eğitim kurumlarında, uygulamalı eğitimin de okul-sektör işbirliği kapsamında sektörlerde verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Özen, "Teknolojinin hızlı gelişimi ile ve değişen iş modelleriyle yeni nesil dijital beceri ve yetkinliklerle donatılmış insan kaynağı ihtiyacının istihdam politikaları açısından öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Dijital dönüşüme sadece salt teknoloji açısından bakılmamalıdır. İş yapış biçimi, işlerin/istihdamın dönüşümü açısından bakılmasında da yarar vardır. Avrupa Birliği 11 Aralık 2019 tarihinde Avrupa Yeşil Mutabakatını açıklayarak 2050 yılına kadar Avrupa Birliği’nin iklim-nötr kıta olma hedefini de ortaya koymuştur. Bir bakıma Yeşil Mutabakat ile yeşil dönüşüm-dijital dönüşümden oluşan ikiz dönüşüm süreci başlatılmıştır.Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar sanayi dönüşümünü yeni bir büyüme çerçevesinde gerçekleştireceği ve geliştireceği tüm politikaların iklim değişikliği noktasında uygulamaya geçirileceği anlaşılmaktadır. Biz de bu doğrultuda vakit geçirmeden gerekli adımları atmalı, mesleki ve teknik eğitim strateji ve politikalarımızı istihdam yaratıcı yeşil büyümeyi içerecek şekilde planlamalıyız. Yeşil ekonomi adımlarını hızlandırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam eden toplantıda; MEDB üyeleri de sırasıyla söz alarak, çıraklık eğitimi ve mesleki teknik eğitimin sorunları ve geleceği ile ilgili ve özellikle pandemi sürecinin mesleki eğitim üzerine etkileri üzerine görüşlerini bildirdi, öneri ve değerlendirmelerde bulundu.