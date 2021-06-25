Türkiye'nin İlk İnteraktif Uzay Ve Havacılık Temalı Eğitim Merkezi GUHEM Ziyarete Açılıyor

Merkez, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 27 Haziran Pazar günü hariç salı gününden pazar gününe kadar 11.00 ile 16.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

BTSO öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde hayata geçen GUHEM’in resmi açılışı geçen yıl Ekim ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle gerçekleştirilmişti.



Pandemi nedeniyle bir süre ziyaretçilerini ağırlayamayan Merkez, 1 Temmuz’da başlayacak tam açılma öncesinde ziyaretçilerine kapılarını açıyor. GUHEM, 27 Haziran Pazar günü hariç salı gününden pazar gününe kadar 11.00 ile 16.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. COVID-19 salgınına karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığı Merkeze Hayat Eve Sığar (HES) Kodu ile giriş yapılabilecek.

İLK KATTA HAVACILIK, İKİNCİ KATTA UZAY TEMASI

Zeplin şeklindeki binanın ilk katında havacılık, üst katında uzay teması işleniyor. 13 bin 500 metrekare alanda kurulan GUHEM’de 15 farklı temada 154 interaktif düzenek ve çeşitli simülatörler yer alıyor. İlk katta havacılıkla ilgili düzenekler, uçak simülatörleri, gerçek boyutlu A-320 uçak modeli; uzay aracı izlenimi verilmiş bir asansörle çıkılan ikinci katta ise gök bilimine dair düzenekler, atmosfer olayları, güneş sistemi, diğer gezegenlerde hayat olasılığı, uluslararası uzay istasyonunda yaşam ve uzaya ilişkin bilgiler sunuluyor.

160’A YAKIN İNTERAKTİF DÜZENEK

"Uçuş Rüyası ve Uzayın Keşfi", "Model Uçak Uçurun", "Pervaneler Nasıl Çalışır", "Piston Motoru ve Jet Motoru", "Bir Uzay Gezgini Programla", "Mars'taki Robotlar", "Roket Modelleri", "Merkür Programı Fırlatma Deneyimi", "Vostok1 Kumanda Modülü" gibi daha pek çok deney düzeneğinin yer aldığı merkez, ziyaretçilerine ilginç deneyimler yaşatmaya hazırlanıyor. Merkezde ayrıca 3-6 yaş arası çocuklara özel bir alan da bulunuyor.

HAVACILIK AKADEMİSİ

Merkezin ilk katında kurulan Havacılık Akademi’sinde simülatörlerle özel eğitimler verilmesi planlanıyor. GUHEM’de ayrıca Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 1993 yılından 2007 yılına kadar birçok operasyonda görev alan GAF RF-4 E Phantom II keşif ve bombardıman uçağı da sergileniyor.