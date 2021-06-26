26 Haz 2021 - 12:46- Gündem G: 26 Haz 2021 - 12:47

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkan Fahrettin Altun: “Onlar Yıkmanın, Biz Yapmanın Derdindeyiz”

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul'un bugün gerçekleşecek olan temel atma törenini hatırlatarak, "Bir büyük hayal daha gerçek oluyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkan Fahrettin Altun: “Onlar Yıkmanın, Biz Yapmanın Derdindeyiz” mask
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Onlar yıkmanın, biz yapmanın derdindeyiz. Hamdolsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul'a yönelik paylaşımda bulundu. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir büyük hayal daha gerçek oluyor. Bugün Kanal İstanbul’un temeli atılıyor. Onlar yıkmanın, biz yapmanın derdindeyiz. #KanalİstanbulKazananTürkiye" diye yazdı.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1408708805739876355
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26 Haz 2021 - 12:46 - Gündem

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