haber: Çelebi’den Köse’ye Ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi’yi makamında ağırladı. Başkan Köse ve ekibinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydeden Çelebi, takdirle karşıladıklarını söyledi. Çelebi’ye Mamak’ta iki yıllık süre zarfında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Köse de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Ankara ve Mamak’a layık olmak için çalıştıklarını belirtti. Mamak’ta parti gözetmeksizin eşitlik ilkesiyle hizmet sunduklarını ifade eden Köse, çalışmalarının örnek gösterilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.
Mamak daha güzel hedeflere hazır
Köse’ye çalışmaları hakkında başarı dileyen Çelebi de, “Mamak Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Mamak’ta projelendirilen ve yapılan çalışmaları değerlendirdik. Başkanımız çok önemli işler yapmış, ilçeye devasa yatırımlar kazandırılmış. Samimi ev sahipliği için kendisine teşekkür ederim. Mamak daha güzel hedeflere hazır inşallah” ifadelerini kullandı. Çelebi’ye ziyaretinde Anavatan Genel Sekreteri Ahmet Kabakçı ve
Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı eşlik etti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.