Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner kaç yaşında, neden öldü? Uğurtan Sayıner kimdir?

1989- 2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren tiyatro sanatçısı 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, yaşamını yitirdi. Uğurtan Sayıner'in İzmir Karşıyaka’daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Sayıner’in cenaze işlemleri için yakınlarının İzmir’e geleceği öğrenildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan 77 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti. Türk televizyon tarihine damga vuran "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Sayıner, bir arkadaşıyla Donanmacı Mahallesi'nde kaldığı evde rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve elen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sanatçının hayatını kaybettiği belirlendi.Sanatçının arkadaşı Osman Cavcı, AA muhabirine, Sayıner'in bir süredir hasta olduğunu söyledi.

Cavcı, "Sayıner İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'nde bir süre tedavi gördü. Bir hafta önce taburcu edildi. Eve geldi ve vefat etti. Üzgünüz."dedi. Sayıner'in vefat ettiği apartmanın önüne ayakkabılarının konulduğu görüldü.

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

Uğurtan Sayıner, 16 Eylül 1944, Samsun doğumlu olup Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Kamuoyunda daha çok Bizimkiler dizisindeki Cemil karakteri ile tanınır. İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı.

İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Bir dönem bir cafe-bar işleten sanatçı, İzmit Depremi mağduru ünlü kişi olarak da tanındı.