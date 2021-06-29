TikTok Fenomeni Destina Masal Güler Öldürüldü!

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mert, Kemal Çalık'ın kendilerine ateş açtığını iddia etti. Çalık tutuklandı.
Ankara’da yaşayan fenomen Destina Masal Güler (31), dört aydır Halil Mert’le birlikteydi. Çift 13 Mayıs günü Halil Mert’in Mamak’taki evinin bahçesinde otururken, bir otomobilden üzerlerine pompalı av tüfeğiyle üç el ateş açıldı. Başından ve boynundan vurulan Güler hayatını kaybetti, Halil Mert ise hafif yaralı olarak kurtuldu.
Halil Mert jandarmada verdiği ifadede, “Kemal Çalık’la o gün uyuşturucu sattığı için kavga etmiştik. Kemal beni darp etti, arkadaşı ise sol kolumdan ve belimden bıçakladı. İkisinden de şikâyetçi olmadım. Birkaç saat sonra beyaz renk bir araçtan bize ateş açtılar. Arabadaki kişi Kemal Çalık’tı. Destina fazla yara almasın diye üzerine kapandım ama öldü. Çalık da kaçtı” diye konuştu.
Jandarmaya teslim olan Çalık, saldırıdan bilgisi olmadığını iddia ederek, "Halil Mert ve dört arkadaşı bana ve arkadaşlarıma saldırdı. Beni bir araca bindirip evlerine götürdüler. Destina Masal Güler de yanlarındaydı. O vurmadı ama benimle alay etti. Fırsatını bulup yanlarından kaçtım. Köpekleri peşimden koşup bacağımdan ısırdı" dedi.
Çalık’ın evinde yapılan aramada, saldırı sırasında üzerine giydiği kıyafetler ve Destina Masal Güler’in öldürüldüğü pompalı av tüfeği de ele geçirildi. Çalık ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.