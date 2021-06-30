30 Haz 2021 - 11:58- Belediyeler G: 30 Haz 2021 - 12:00

Keçiören Belediyesi'nin Ev Sahipliği Yaptığı Şanlıurfa Tanıtım Günü Keçiören’de Buluştu

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Keçiören Belediyesinin ev sahipliği yaptığı Şanlıurfa Tanıtım Günü’nde yöresel lezzetler, Şanlıurfa'ya özgü şarkı ve türküler ile halay gösterileri vatandaşa keyifli anlar yaşattı.
Keçiören Belediyesi'nin Ev Sahipliği Yaptığı Şanlıurfa Tanıtım Günü Keçiören’de Buluştu mask
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ve Keçiören Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günü etkinliği Urfalıları Başkentte buluşturdu. Keçiören Belediyesi önünde gerçekleştirilen etkinliğe siyaset ve bürokrasi dünyasından birçok isim katıldı.

Türk Dünyası Kalaba Kent Meydanı'na kurulan stant ve sahnede Şanlıurfa mutfağı ve müzikleri tanıtılırken çiğ köfte, içli köfte, ağzı açık, ağzı yumuk ile semsek gibi tescilli lezzetler de misafirlere ikram edildi.

"URFA KEÇİÖREN'DE, KEÇİÖREN URFA'DADIR"

Şanlıurfa kültürünü Keçiören’de yaşatmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Medeniyetimizi, tarihimizi ve kültürümüzü insanlarımızı buluşturduğumuz için çok güzel bir gün oldu. Yani Urfa Keçiören'de, Keçiören Urfa'dadır. Biz et ile tırnak gibiyiz. Burada güzel lezzetleri de tattık. Yurt dışına bile gitsek Urfa kebapçısı var. Bu kültürü yaşatanlardan Allah razı olsun. Şanlıurfa'da doğan medeniyet her geçen gün dünyayı aydınlatıyor. " ifadelerini kullandı.

“URFA BİR AÇIK HAVA MÜZESİDİR”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a ev sahipliği yaptığı için teşekkür eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, "Bu kadar değil ama işin aslı Urfa'dadır. Çünkü üç güzelliği bir arada yaşamak istiyorum diye düşünenler var ise Urfa'dan başka gidilecek yerleri olmadığını düşünüyorum. Birincisi, tarih olarak Urfa bir açık hava müzesidir. İkincisi, müziğimizin ve sıra gecelerimizin eşi yok. Üçüncüsü de gastronomi yani lezzetimizdir. Tarihi bir mekân içerisinde ve sıra geceleri eşliğinde lezzetlerimizi tatmak istiyorsanız Urfa'ya davet ediyoruz." diye konuştu.​

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30 Haz 2021 - 11:58 - Belediyeler

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