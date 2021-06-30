ATO’nun, TOBB ve TİMKODER İş Birliğiyle Online Olarak Gerçekleştirdiği “Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları” Başladı.

Yoğun katılım talebi ve pandemi koşulları nedeniyle online olarak gerçekleştirilen programın açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, dijitalleşmeyle birlikte rekabetin ülke sınırlarını aştığını belirterek, “Serbest piyasa ekonomisinde rekabet alanı artık tüm ülkeler. Dünya ile rekabet etmek için sürekli eğitim şart. Ankara Ticaret Odası olarak, dış ticaret, girişimcilik, e-ticaret ve kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra ihtiyaç olan tüm alanlarda eğitim programları düzenleyerek üyelerimizi destekliyoruz” dedi.

Baran, ATO olarak Ankara’da bulunan üniversitelerinden 8’i ile yüksek lisans ve sürekli eğitim merkezi programlarından yararlanmak üzere protokoller imzaladıklarını, bu kapsamda hayata geçirilen eğitimlerden ATO üyesi işletmeler ile bu işletmelerde çalışan personelin yararlanabildiğini ifade etti.

Eğitimin modern dünyanın en önemli parametrelerinden biri olduğunu dile getiren Baran, “Eskiden eğitim denildiği zaman, yaşama hazırlık sürecinden yani temel eğitimden ve mesleki eğitimden bahsediliyordu. Günümüzde eğitim, yaşam boyu devam eden ve sürekli gelişen, ilerleyen ucu açık bir süreç. Bu değişimde yaşadığımız bilgi çağının da etkisi büyük. Eğitim bir anlamda insanın kendini güncellemesi, sahip olduğu bilgileri güncel tutması için vazgeçilmez bir unsur” dedi.

Konuşmasında eğitim programlarının hayata geçirilmesinde emeği geçen TİMKODER’e de teşekkür eden ATO Başkanı Baran, toplumun genelini ilgilendiren konuların, interaktif ortamda, alanında önde gelen isimlerin katılımıyla 9 Temmuz’a kadar devam edeceğini söyledi.

-ETKİNLİĞİN İLK EĞİTİMİ “MOTİVASYON 4.0”-

ATO Başkanı Gürsel Baran’ınaçılış konuşmasının ardından İletişim Uzmanı/ Yaşam Koçu ve Eğitimci Özgür Aksuna "Motivasyon 4.0" başlıklı bir sunum yaptı.

Aksuna sunumunda katılımcılara, başarı ve başarısızlığın nedenlerini, değişimin hayata nasıl uygulanacağını, yaşamı zorlaştıran problemlerin neden ve sonuçlarını, korku ve beklentilerin yarattığı engelleri anlattı.

"Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları"nın etkinlik programı şöyle:

1 Temmuz 2021 – Hale Caneroğlu / Sen Değiş Dünyan Değişsin

6 Temmuz 2021 – Ufuk Koçak / Hayat Onu Yaşamayı Bilen Cesur İnsanlarındır

9 Temmuz 2021 – Sinan Canan / İnsanın Fabrika Ayarları

Kayıt yaptırmanın zorunlu olduğu eğitimlerin sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek.