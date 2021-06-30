Başkentlilerin Kulaklarının Pası Silinecek: “Büyükşehir Parklarda”nın İlk Konseri Işın Karaca’dan

Normalleşme kararının alınmasının ardından Başkent’in park ve rekreasyon alanlarını “Mutluluk Sahneleri” adıyla amatör müzisyenlere açan Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de “Büyükşehir Parklarda” adlı konser programlarıyla ünlü sanatçıları Başkentlilerle buluşturacak. ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak ilk konser programı 3 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30’da Altınpark’ta Işın Karaca ile başlayacak.

Pandemi sürecinde ara verilen birçok etkinlik ve konser programları 1 Temmuz’dan itibaren normalleşme sürecine geçilmesiyle yeniden başlıyor.

Önce amatör müzisyenlere ‘Mutluluk Sahneleri’ ile park ve rekreasyon alanlarının kapılarını açan Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de ‘Büyükşehir Parklarda’ adlı yeni konser programları ile ünlü sanatçıları Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

HAFTA SONU İLK KONSER PROGRAMI IŞIN KARACA VE İSMAİL ALTUNSARAY İLE BAŞLIYOR

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte Başkentli sanatseverlerin açık hava konserleriyle kulağının pasını silmeyi amaçlayan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı her hafta ‘Büyükşehir Parklarda’ konser programları ile ünlü isimleri Başkent’te ağırlayacak.

Bu hafta sonu ‘Büyükşehir Parklarda’ programlarının ilki 3 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30’da Altınpark’ta ünlü sanatçı Işın Karaca’nın konseriyle başlayacak. Hafta sonları gerçekleştirilecek ve ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak konser programları 4 Temmuz Pazar günü saat 20.30’da ise Çubuk 1 Barajı Rekreasyon alanında İsmail Altunsaray’ın vereceği müzik ziyafeti ile devam edecek.