30 Haz 2021 - 15:10- Belediyeler G: 30 Haz 2021 - 15:11

Başkentlilerin Kulaklarının Pası Silinecek: “Büyükşehir Parklarda”nın İlk Konseri Işın Karaca’dan

ABONE OL Google News Sayfamız

Pandemi sürecinde ara verilen sahne etkinlikleri yeniden başlıyor.
Başkentlilerin Kulaklarının Pası Silinecek: “Büyükşehir Parklarda”nın İlk Konseri Işın Karaca’dan mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Normalleşme kararının alınmasının ardından Başkent’in park ve rekreasyon alanlarını “Mutluluk Sahneleri” adıyla amatör müzisyenlere açan Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de “Büyükşehir Parklarda” adlı konser programlarıyla ünlü sanatçıları Başkentlilerle buluşturacak. ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak ilk konser programı 3 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30’da Altınpark’ta Işın Karaca ile başlayacak.

Pandemi sürecinde ara verilen birçok etkinlik ve konser programları 1 Temmuz’dan itibaren normalleşme sürecine geçilmesiyle yeniden başlıyor.

Önce amatör müzisyenlere ‘Mutluluk Sahneleri’ ile park ve rekreasyon alanlarının kapılarını açan Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de ‘Büyükşehir Parklarda’ adlı yeni konser programları ile ünlü sanatçıları Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

HAFTA SONU İLK KONSER PROGRAMI IŞIN KARACA VE İSMAİL ALTUNSARAY İLE BAŞLIYOR

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte Başkentli sanatseverlerin açık hava konserleriyle kulağının pasını silmeyi amaçlayan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı her hafta ‘Büyükşehir Parklarda’ konser programları ile ünlü isimleri Başkent’te ağırlayacak.

Bu hafta sonu ‘Büyükşehir Parklarda’ programlarının ilki 3 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30’da Altınpark’ta ünlü sanatçı Işın Karaca’nın konseriyle başlayacak. Hafta sonları gerçekleştirilecek ve ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak konser programları 4 Temmuz Pazar günü saat 20.30’da ise Çubuk 1 Barajı Rekreasyon alanında İsmail Altunsaray’ın vereceği müzik ziyafeti ile devam edecek.

# Işın Karaca, sahne etkinlikleri, sahne etkinlikleri yeniden başlıyor, Işın Karaca konseri, Büyükşehir Parklarında İlk Konseri, ABB TV, Altınpark, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Parklarda, Mutluluk Sahneleri

30 Haz 2021 - 15:10 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başkentlilerin Kulaklarının Pası Silinecek: “Büyükşehir Parklarda”nın İlk Konseri Işın Karaca’dan mask
Başkentlilerin Kulaklarının Pası Silinecek: “Büyükşehir Parklarda”nın İlk Konseri Işın Karaca’dan
Keçiören’de İlaçlama Seferberliği mask
Keçiören’de İlaçlama Seferberliği
Başkent’te Sosyal Belediyecilik Anlayışı Gelişiyor: Sosyal Yardım Başvuru Merkez Sayısı 37’ye Yükseldi mask
Başkent’te Sosyal Belediyecilik Anlayışı Gelişiyor: Sosyal Yardım Başvuru Merkez Sayısı 37’ye Yükseldi
1,5 Milyon Ankaralının Sorununa Neşter: Etimesgut İstasyon Caddesi’nde Çalışmalar Hızla İlerliyor mask
1,5 Milyon Ankaralının Sorununa Neşter: Etimesgut İstasyon Caddesi’nde Çalışmalar Hızla İlerliyor
Yaz Keyfine Hazır Mısınız? Çankaya Belediyesinin Havuzları 1 Temmuz’da Açılıyor mask
Yaz Keyfine Hazır Mısınız? Çankaya Belediyesinin Havuzları 1 Temmuz’da Açılıyor
ATO’nun, TOBB ve TİMKODER İş Birliğiyle Online Olarak Gerçekleştirdiği “Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları” Başladı. mask
ATO’nun, TOBB ve TİMKODER İş Birliğiyle Online Olarak Gerçekleştirdiği “Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları” Başladı.
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status