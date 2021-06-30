30 Haz 2021 - 21:29- Gündem G: 30 Haz 2021 - 21:30

3. Doz aşıyı kimler olacak? Biontech Sinovac üçüncü doz aşı ne zaman? Üçüncü doz aşı yapılacak mı?

ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek" dedi.

Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek" dedi.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

'50 MİLYON DOZ AŞIYA ULAŞTIK'

Ülkemiz salgın günlerinden çıkıyor. Aşılanma programımız planlı ve her bir vatandaşımıza en konforlu şekilde aşıyı ulaştırmak üzere tam bir seferberlik haliyle ilerliyor. Bugün itibarıyla yaklaşık 50 milyon doz aşıya ulaşmış bulunuyoruz. Aşılarımızı ne kadar erken dönemde olursak milletçe salgından o derece erken kurtulmuş olacağız. Koronavirüs bir MrNa virüsü ve çok kolay mutasyona uğruyor. Eldeki aşılar mutasyonlara karşı da belirli seviyede koruyucu. Delta varyantının yayıldığı ülkelerden aşılamanın da yüksek olduğu yerler var. Bu durum bizi uyarıyor ve aşı olmada acele etmeye davet ediyor.

'3. DOZ AŞININ FAYDALI OLACAĞINI KARARLAŞTIRDIK'

Bugünkü toplantıda 3. doz aşıların gerekliliği konusunda değerlendirmede bulunuldu. 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşı olmak üzere randevularını alabilecekler. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk 2 dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. dozda istedikleri aşıyı olabilirler. Gönül rahatlığıyla istediğiniz aşıyı 3. doz olarak yaptırabilirsiniz. Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirildi. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabilecekler.

2.DOZ AŞIDA RANDEVU SÜRESİ DÜŞTÜ

Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın 2. dozunu 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur. Birileri aşı almaktan vazgeçtiği için Türkiye'nin aşıya ulaştığını iddia etmek emek verenlere saygısızlık, devletimize güvensizliktir. Kimsenin buna hakkı yoktur.

# 3. doz aşılama, Biontech, SinoVac, üçüncü doz aşı ne zaman, 3. Doz aşıyı kimler olacak, Üçüncü doz aşı yapılacak mı?

30 Haz 2021 - 21:29 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aşı sertifikası uygulaması başlıyor! Serbest seyahat koşulları neler? mask
Aşı sertifikası uygulaması başlıyor! Serbest seyahat koşulları neler?
Çavuşoğlu ve Lavrov’dan ortak basın toplantısı mask
Çavuşoğlu ve Lavrov’dan ortak basın toplantısı
Hayvan Hakları Yasası Geliyor, Hayvanları Koruma Kanunu Meclis’te İmzaya Açıldı mask
Hayvan Hakları Yasası Geliyor, Hayvanları Koruma Kanunu Meclis’te İmzaya Açıldı
FETÖ'nün "Selam Tevhid" Soruşturması Kumpası Davasında Karar mask
FETÖ'nün "Selam Tevhid" Soruşturması Kumpası Davasında Karar
Yunanistan’a Kaçmaya Çalışan 6 FETÖ Mensubu Yakalandı! mask
Yunanistan’a Kaçmaya Çalışan 6 FETÖ Mensubu Yakalandı!
Sigara Paketleri Değişiyor, Sağlık Uyarısı Alanını Yüzde 100'e Çıkarıldı mask
Sigara Paketleri Değişiyor, Sağlık Uyarısı Alanını Yüzde 100'e Çıkarıldı
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status