Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: COVID-19 İle Mücadelede “Aşılamada 50 Milyon Dozu Aştık”

Koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen aşı çalışmaları başarıyla devam ediyor. 18 yaşından gün almış vatandaşların da takvime eklenmesiyle hız kazanan aşılama, havalimanı, tren garı, otobüs terminalleri ve alışveriş merkezlerinde de gerçekleştiriliyor.
Aşılama rakamlarıyla ilgili Telegram ve diğer sosyal hesaplarından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkin silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Erdoğan paylaşımında, "Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19’la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye’yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.