01 Tem 2021 - 12:52- Gündem G: 01 Tem 2021 - 12:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: COVID-19 İle Mücadelede “Aşılamada 50 Milyon Dozu Aştık”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, COVID-19 ile mücadelede en etkili olan aşılamada 50 milyon dozu aştıklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: COVID-19 İle Mücadelede “Aşılamada 50 Milyon Dozu Aştık” mask
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Koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen aşı çalışmaları başarıyla devam ediyor. 18 yaşından gün almış vatandaşların da takvime eklenmesiyle hız kazanan aşılama, havalimanı, tren garı, otobüs terminalleri ve alışveriş merkezlerinde de gerçekleştiriliyor.

Aşılama rakamlarıyla ilgili Telegram ve diğer sosyal hesaplarından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkin silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Erdoğan paylaşımında, "Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19’la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye’yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
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01 Tem 2021 - 12:52 - Gündem

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