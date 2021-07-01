01 Tem 2021 - 14:57- Gündem G: 01 Tem 2021 - 14:58

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Duyurdu: Elmalı Davasında Yeni Gelişme!

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Elmalı davasında, sanık anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişimin engellendiğini açıkladı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Duyurdu: Elmalı Davasında Yeni Gelişme! mask
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davanın sanıklarından mağdur çocukların annesi M.A. adına açılan ve sanık avukatlarınca da doğrulanan sosyal medya hesabından yayınlanan belgelere erişim engeli getirildiği bildirildi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elmalı dosyasında çocuklarını istismar etmekten sanık annenin küçüklerin en mahrem bilgilerini ve muayene raporlarını Twitter'da kendini savunma adına (!) paylaşımına, TBB'nin dün gece yaptığı başvuru üzerine Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir"ifadelerini kullandı.

 
# Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Elmalı dosyası, Elmalı davası

01 Tem 2021 - 14:57 - Gündem

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