Sağlık Çalışanlarına Şükran Ve Anma Mekanı Proje Yarışması Sonuçlandı: Kazananlara Ödülü Mansur Yavaş Verdi

Yarışmayı kazanan projenin sahiplerine ödüllerini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün ortaya çıkan eser gerçekten güzel bir eser. İnşallah gelecek kuşaklara bunu aktaracağız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, pandemi sürecinde fedakarca çalışarak hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına toplumun minnettarlığını göstermek amacıyla düzenlediği “Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışması” sonuçlandı.

Yarışmayı kazanan Mimar Cihan Sevindik ve Sıddık Güvendi, ödüllerini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın elinden aldı. Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda gerçekleşen ödül törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ve çok sayıda davetli katıldı.

“GELİŞMİŞ ÜLKELERİN YOLUNDAN GİDELİM İSTEDİK”

Törende yaptığı konuşmada katılımcı belediyecilik anlayışı ve Ankara Kent Konseyi’nin öneminden bahseden Yavaş, “Seçimlerden önce hep şeffaf olmaktan, katılımcılıktan ve ortak akıldan bahsediyorduk. Maalesef bir kişinin verdiği kararların Ankara’ya tahribatını gördük. Hem ekonomik anlamda verdiği hem şehre verdiği tahribatları gördük” dedi.

Yaklaşık 20 yıldır Ankara’da yarışma düzenlenmediğini belirten Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunu siyaset olsun diye söylemiyorum. Biliyorsunuz bir kişi ben bizzat elimle çizdim diye Ankara’ya giriş kapılarını ortaya koydu. Peki çizen kim? Mimar mı? Mühendis mi veya o konuda herhangi bir uzmanlığı olan biri mi? Yok. Uzun süreli bir görevde bulunmanın kendisine her türlü hakkı verdiğini düşünüyor. Halbuki bugün bilim diye bir şey var. Bütün gelişmiş ülkelerde başarı, kentin güzelliği nasıl ortaya çıktıysa biz de o yoldan gidelim istedik. Bugün Akademik Danışma Kurulumuzla bu yarışmanın tertip edilmesi için çalışıldı. Gördüğümüz kadarıyla büyük katılım oldu. Onun için hem Akademik Kurula hem katılan yarışmacılara hem de jüri üyelerine çok çok teşekkür ediyorum.”

Hayata geçirilen her çalışmada katılımcılığa önem verdiklerinin altını çizen Yavaş, “BLD 4.0 uygulamamızla artık Ankaralının parasını harcarken neler yapmamız gerektiğini kendilerine sormaya başladık. Bir de Söz Hakkı uygulamamız var. Söz Hakkı uygulamamızda da özellikle Ankara’daki gençlerin taleplerini bize direkt iletmelerini sağlıyoruz. Bu şekilde şehri hep birlikte yönetmeye çalışıyoruz. Bugün ortaya çıkan eser gerçekten güzel bir eser. İnşallah gelecek kuşaklara bunu aktaracağız. Zaten bu anıtın gerçek sebebi sağlık çalışanlarını hatırlamak değil, onların verdiği emekleri unutmamak” diye konuştu.

ÖDEMİŞ: “ANKARA İÇİN BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş de törende yaptığı konuşmada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yaklaşık 20 yıl sonra bugün hep beraber Ankara için bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sayın Başkanımızın talimatlarıyla başlattığımız ‘Yarışmayla Ankara’ sürecimizin bu birinci ayağıydı. Bundan sonra Ulus için, Ulus’un kimliğini, Ulus’un çıtasını biraz daha yükseltmek için başlattığımız Modern Çarşı’nın yerine yapacağımız Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi yarışmamızı da Ağustos’ta tamamlamış olacağız. Yine akabinde Cumhuriyetimizin 100. yılı için tasarladığımız 100. Yıl Anıtımızın jüri çalışmasını tamamladık, diğer hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz.”

Akademik Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Lale Özgenel ise Ankara için nitelikli projelere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, “Akademik Kurul olarak enerjimizi yitirmedik, bundan sonraki tüm süreçlerde de birikimlerimizi ortaya koymaya ve Ankara için nitelikli projeler elde etmeye, her türlü katkıyı vereceğimizi söylemek isterim” derken, Jüri Başkanı Doç. Dr. Bülent Batuman da, “Bu yarışma çok önemliydi. Uzun süredir unuttuğumuz, Ankara’da yarışma geleneğini yeniden canlandıran ilk yarışma bu. Ankara’nın bundan sonraki geleceği için iyi bir başlangıç teşkil ettiğini düşünüyoruz. Bu fırsatı bize veren yöneticilere ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

ANMA MEKANININ PROJE ALANI SIHHİYE OLACAK

Düzenlenen yarışmada birinciliği kazanan Mimar Cihan Sevindik düşüncelerini, “Böyle bir mekanın kente katılıyor olması heyecan verici bir durum ve yarışmayla yapılıyor olması mutluluk verici. İnşallah inşa edildiğini de görürüz” diyerek duygularını ifade ederken, Mimar Sıddık Güvendi de şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bir İstanbul Ofisi olarak Ankara’da olmaktan mutluyuz. Özellikle pandemi koşullarında ortaya çıkmış olan sağlık çalışanlarıyla ilgili duyarlılığa belediyenin de bir tepki vermiş olması ve böyle bir mekanı yarışmayla elde etmiş olması, bizim İstanbul’dan bir fikir beyan ediyor olmamız oldukça kıymetli. Umarım devamı gelir ve projeyi inşa ederiz.”

Yarışmada birinciye 120 bin, ikinciye 90 bin, üçüncüye 60 bin, mansiyon ödülü alanlara ise 40 bin TL para ödülü verilirken, Büyükşehir Belediyesinin 2003 yılından sonra ilk kez düzenlediği proje yarışması, Ankara Kent Konseyi’nin katkıları ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın daveti üzerine oluşturulan 11 kişilik Akademik Danışma Kurulu’nun gönüllülük esasına göre gerçekleştirildi.

Birinci olan eserin uygulama projeleri hazırlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Sıhhiye’de çalışmalara başlayacak. Proje alanı olarak seçilen “Sıhhiye” sağlık çalışanlarını hatırlatacak özel bir alana dönüştürülecek. Peyzaj mimarlığı ve mimarlık gibi sanat dallarından ortak çalışmaları kapsayacak mekan için hazırlanacak projenin etki alanı ise Sıhhiye Pazar Alanı ve Aksu Caddesi'nin bir bölümünü içine alacak şekilde Abdi İpekçi Parkı'ndan Kurtuluş Parkı'na kadar uzanacak.