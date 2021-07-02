02 Tem 2021 - 12:45- Gündem G: 02 Tem 2021 - 12:48

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Haziran Ayı İhracat Rakamları'nı Açıkladı! İşte Haziran Ayı İhracat Rakamları

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş Haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Haziran Ayı İhracat Rakamları'nı Açıkladı! İşte Haziran Ayı İhracat Rakamları mask
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi." dedi.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Türkiye olarak hazırlıklarımızı içinde bulunduğumuz aşıra damgasını vuran uzun vadeli vizyonla yürütüyoruz. Salgın süreciyle birlikte Avrupa dahil olmak üzere gelişmiş ülkeler tedarik ağlarını çeşitlendirme içine girmişlerdir. Birçok tedarikçi ülkemize yönelmiştir. Önümüzdeki süreçte pandeminin atlatılmasıyla birlikte küresel talepler karşısında büyük potansiyel var.

İhracat Haziran ayında yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolar oldu. İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu. Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştık. İhracatın ihracatı karşılama oranı Haziran'da yüzde 87,3, ilk 6 ayda yüzde 83,0 oldu. Dış ticaret açığı yılın ilk yarısında 21,2 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı Haziran'da 2,9 milyar dolar oldu.
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02 Tem 2021 - 12:45 - Gündem

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