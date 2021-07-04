Ankara'da Kuran kursları ne zaman açılacak! Kuran kursları ne zaman başlıyor, nasıl kayıt olunur?

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kursları yarın başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi yapılacak Kur'an kursları eğitimleri, 20 Ağustos Cuma günü bitecek. Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklamaya göre , salgın tedbirleri kapsamında, yurt genelinde yarın başlayacak Kur'an kursları kayıtlarının 11 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu.

Cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek.4-9 yaş grubu öğrencilere yüz yüze eğitim verilirken, 10-15 yaş grubundakilere yüz yüze ve çevrim içi, 16-22 yaş grubundakilere ise sadece çevrim içi eğitim verilecek.