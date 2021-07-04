04 Tem 2021 - 12:45- Spor G: 04 Tem 2021 - 12:46

Hoşçakal TOKYO! FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde Türkiye, yarı finalde Yunanistan'a yenildi

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Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşan A Milli Takım rakibine 81-63 yenildi. Türkiye'nin Tokyo Olimpiyatları'na gitme ihtimali kalmadı.
Hoşçakal TOKYO! FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde Türkiye, yarı finalde Yunanistan'a yenildi mask
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Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşan A Milli Takım rakibine 81-63 yenildi. Türkiye'nin Tokyo Olimpiyatları'na gitme ihtimali kalmadı. Olimpiyat elemelerinde finale çıkma mücadelesine iyi başlayan Ay Yıldızlılar ilk çeyreği 22-8 önde kapattı. İkinci çeyrekten itibaren savunma direncini artıran Yunanistan farkın azalmasını sağlasa da, 12 dev adam soyunma odasına 34-27 önde gitti.

Üçüncü çeyrekten itibaren Yunanistan hücumda Calathes ve Sloukas ile etkili olarak öne geçti ve mücadeleyi 81-63 galip kapattı.Final oynamaya hak kazandı. Maçı 20 sayı ile tamamlayan Furkan Korkmaz, en skorer isim olmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Ay-Yıldızlılar 2016'dan sonra ikinci kez olimpiyat elemelerine yarı finalde veda etti.
# FİBA, türkiye, yunanistan

04 Tem 2021 - 12:45 - Spor

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