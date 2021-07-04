Hoşçakal TOKYO! FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde Türkiye, yarı finalde Yunanistan'a yenildi

Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşan A Milli Takım rakibine 81-63 yenildi. Türkiye'nin Tokyo Olimpiyatları'na gitme ihtimali kalmadı. Olimpiyat elemelerinde finale çıkma mücadelesine iyi başlayan Ay Yıldızlılar ilk çeyreği 22-8 önde kapattı. İkinci çeyrekten itibaren savunma direncini artıran Yunanistan farkın azalmasını sağlasa da, 12 dev adam soyunma odasına 34-27 önde gitti.
Üçüncü çeyrekten itibaren Yunanistan hücumda Calathes ve Sloukas ile etkili olarak öne geçti ve mücadeleyi 81-63 galip kapattı.Final oynamaya hak kazandı. Maçı 20 sayı ile tamamlayan Furkan Korkmaz, en skorer isim olmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.
Ay-Yıldızlılar 2016'dan sonra ikinci kez olimpiyat elemelerine yarı finalde veda etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.