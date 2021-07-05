05 Tem 2021 - 11:01- Belediyeler G: 05 Tem 2021 - 11:02

Türk Tarih ve Müzesi Şanlı Tarihimize Yakışır Bir Müze

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz ve MHP Afyon Milletvekili Mehmet Taytak, Etimesgut Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Türk Tarih ve Müzesi ve Parkı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundular.
Türk Tarih ve Müzesi Şanlı Tarihimize Yakışır Bir Müze mask
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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Durmaz ve Taytak'a müze hakkında müze hakkında bilgi vererek, görüş ve önerilerini aldı.

Durmaz, müzeyi tüm yönleriyle Türk tarihinin gelecek nesillere anlatılmasında önemli rol oynayacak çok özel bir çalışma olarak değerlendirirken, "Gerçekten şanlı Türk tarihimize yakışır güzel bir müze olmuş, emeğinize sağlık. Enver Başkan ve ekibin bu güzel hizmeti içn tebrik ediyorum" diye konuştu.

Taytak da, müzeyi herkesin mutlaka ziyaret etmesi gerektiğinin altını çizerek, örnek projelere imza atan Başkan Demirel'i tebrik etti.

Başkan Demirel de, Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nın 55 bin metre kare alan üzerine yapıldığını ve böyle bir çalışmanın dünyada eşi benzeri olmadığını vurguladı.

Çok uzun bir planlama aşamasının ardından alanlarında uzman tarihçilerin görüşleri doğrultusunda müzenin tamamlandığın kaydeden Demirel, şunları söyledi:"Tarihimizi tüm yönleriyle, heykel resim rölyef ve tarihi vesikalarla bu müzemizde anlatıyoruz. 16 Türk devleti kurucularını, Kurtuluş Savaşı komutanlarını, büyük Türk-İslam düşünürlerini, Türk Cumhuriyetleri’ni temsil eden yazar ve düşünürleri ve Cumhuriyet dönemi bilim insanı, şair ve yazarlarını temsil eden heykellerin yanı sıra Ergenekon Destanı, Kürşat ve 40 çerisi, İstanbul’un fethi, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı kompozisyonları yer almaktadır. Bunun yanı sıra, ünlü ressam Yaşar Zeynalov’un Ergenekon, 1071 Malazgirt Zaferi, 1453 İstanbul’un fethi ve Kurtuluş Savaşı temalı dev panoramik resimleri, konferans salonu, kütüphane gibi birçok donatı da bulunmaktadır".

Durmaz ve Taytak, müzedeki Ergenekon Destanı kompozisyonu ve panaromik resimleri ile Kırgız Otağı başta olmak üzere müzenin birçok noktasında hatıra fotoğrafı çektirdiler.

# MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, etimesgut belediyesi, MHP Afyon Milletvekili Mehmet Taytak, Türk Tarih ve Müzesi ve Parkı, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel

05 Tem 2021 - 11:01 - Belediyeler

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