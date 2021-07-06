06 Tem 2021 - 13:08- Gündem G: 06 Tem 2021 - 13:09

Muğla Datça Açıklarında Deprem!

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AFAD'ın verilerine göre Muğla'nın Datça açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

06 Tem 2021 - 13:08 - Gündem

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