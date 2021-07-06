Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Türkiye Uçan Arabalarla Da Dünya Liderliğine Oynayacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki Bakanlık arasında "Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

Protokol sayesinde çok boyutlu iş birliği mekanizmaları geliştireceklerini dile getiren Varank, bunların başında gençlere ve spora yönelik Ar-Ge çalışmalarının, TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamına alınmasının geldiğini anlattı. Varank, bakanlıkların belirleyeceği önceliklere göre Gençlik ve Spor Çağrı Programı'nı hayata geçireceklerine işaret ederek, bu çağrılara başvurup başarılı bulunan projeleri yüzde 50 eş finansman modeliyle destekleyeceklerini, 2023'e kadar her yıl yeni bir çağrı açmayı planladıklarını bildirdi.

İkinci olarak, TÜBİTAK'ın Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında, kurumların gençlik ve spor alanındaki projelerini destekleyeceklerini belirten Varank, burada da aynı finansman modeliyle çalışacaklarını kaydetti.

"UÇAN ARABALARLA DÜNYA LİDERLİĞİNE OYNAYACAK"

Varank, gençleri ümitsizliğe sevk ederek, onların hayallerine ket vurmaya çalışanlar olduğuna dikkati çekerek, "Geçenlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, 'Uçan arabalarda dünya liderliğine oynayan bir Türkiye olacak.' demişti. Bu ifadeyi tekrarlıyorum; Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak. Nasıl ki insansız hava araçlarındaki başarımız tüm dünyanın gündemindeyse tüm yenilikçi alanlarda da iddiamızı kanıtlayacak başarı hikayelerini gençlerimizle birlikte yazacağız. Ufku samandan öteye geçemeyen muhalefet inansa da inanmasa da yazacağız" diye konuştu.

DÜNYA GIPTAYLA BAKMAYA DEVAM EDECEK

Türkiye'nin İHA teknolojisinde zirveyi yakalamış durumda olduğunu ifade eden Varank, "Şu anda çalıştığımız projelerden biri İHA'larımızı TCG Anadolu havuzlu çıkarma gemimize indirip kaldırabilmek. Bir manada kendimizin insansız hava araçları uçak gemisini yapabilmek. Bunu başardığımızda dünyadaki tek ülke olacağız ve dünya bize gıptayla bakmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.