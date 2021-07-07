ATO Ve ABB, Ankara'nın İstihdamının Artırılmasına Yönelik İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Duatepe Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, Başkentte istihdam olanaklarının artırılması konusunda ATO ve ABB’nin birlikte üretebileceği çözümlerin masaya yatırılması gerektiğini ifade ederek, “Başkent’te iş arayanlara iş, işverenlere nitelikli iş gücü sunmalıyız” dedi.

Başkent ekonomisinin yaklaşık yüzde 70’ini hizmet sektörünün oluşturduğunu ifade eden Yılmaz, “Bu kentte, istihdamın devamlılığı konusundaki sorunlarımızı çözmek istiyoruz. İş arayanlara bilgi, beceri ve yetkinliklerine uygun iş bulma fırsatı, işverenlere ise ihtiyaçları olan nitelikli iş gücünü temin etme imkânı sunan bir çalışmaya ihtiyacımız var. Kamudan da doğru destek alarak istihdamı artıracak alanlarda inovasyonlara imza atabiliriz” diye konuştu.

-“İSTİHDAM ACİL BİR SORUN”-

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı ise konuşmasında iş arayan ile işverenleri bir araya getirerek istihdam sorununa yönelik ekonomik ve sosyal bir projenin geliştirilebileceğini belirtti. Çözüme yönelik temel sorunların belirlenmesi için iki kurumun da bünyesinde araştırmada bulunması gerektiğini dile getiren Çınkı, “İstihdam acil bir sorun. Bu aciliyet hem işçi hem de işveren için geçerli” dedi.

Toplantıya ATO Genel Sekreter Yardımcısı Sançar Sefer Süer ile ABB Projeler Şube Müdürü Ömer Faruk Sarı, ABB UMEM İdarecisi Güldeste Açıkgöz ve ABB KGDM İş ve Meslek Danışmanı Hikmet Balbay da katıldı.