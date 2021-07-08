08 Tem 2021 - 11:39- Sağlık G: 08 Tem 2021 - 11:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Geçirenler İçin İkinci Doz Kararında Açıklamada Bulundu

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Koronavirüs geçirenlere ikinci doz aşı uygulaması yeniden başladı. Karar yurtdışına çıkış için gerekli aşı kartı zorunluluğu nedeniyle alındı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Geçirenler İçin İkinci Doz Kararında Açıklamada Bulundu mask
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Koronavirüs hastalığını geçirenlere de ikinci doz aşı uygulanacak.

Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.

Bakan Koca, ''Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsalar da iki doz aşı yaptırarak da aşı sertifikasını oluşturabilirler'' dedi.

Daha önce hastalık geçirenlerin aşıyı bekleme süresi 6 aydan 3 aya düşürülmüş, bu kişilere tek doz yapılması kararlaştırılmıştı.
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08 Tem 2021 - 11:39 - Sağlık

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