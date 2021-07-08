Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Geçirenler İçin İkinci Doz Kararında Açıklamada Bulundu

Koronavirüs hastalığını geçirenlere de ikinci doz aşı uygulanacak.
Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.
Bakan Koca, ''Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsalar da iki doz aşı yaptırarak da aşı sertifikasını oluşturabilirler'' dedi.
Daha önce hastalık geçirenlerin aşıyı bekleme süresi 6 aydan 3 aya düşürülmüş, bu kişilere tek doz yapılması kararlaştırılmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.