Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Geçirenler İçin İkinci Doz Kararında Açıklamada Bulundu

Koronavirüs hastalığını geçirenlere de ikinci doz aşı uygulanacak.

Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.

Bakan Koca, ''Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsalar da iki doz aşı yaptırarak da aşı sertifikasını oluşturabilirler'' dedi.

Daha önce hastalık geçirenlerin aşıyı bekleme süresi 6 aydan 3 aya düşürülmüş, bu kişilere tek doz yapılması kararlaştırılmıştı.