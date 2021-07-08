Uçuş Kısıtlamalarına Rağmen Antalya'yı 1.5 Milyonu Turist Aştı: Ruslar İlk Sırada

Rusya, 439 bin 209 turistle kente en fazla turistin geldiği ülke olurken; 429 bin 366 misafirle Ukrayna, 145 bin 444 kişiyle Almanya, 90 bin 739 turistle Polonya takip etti. (Takvim)

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'yı, yılın ilk 6 ayında, salgına ve bazı ülkelerin uçuş kısıtlamalarına rağmen 1 milyon 551 bin 633 turist ziyaret etti.

Rusya, 439 bin 209 turistle kente en fazla turistin geldiği ülke olurken; 429 bin 366 misafirle Ukrayna, 145 bin 444 kişiyle Almanya, 90 bin 739 turistle Polonya takip etti.

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, "Geçen seneyle kıyaslanamayacak kadar iyi bir rakam" dedi.

Rezervasyonlara göre bu ay ve Ağustos'ta gelecek turist sayılarının daha iyi olacağının öngörüldüğünü belirten Turgut, "Hafta sonu yani 3-4 Temmuz'da uluslararası alandan kente 650 uçak geldi. 6 Temmuz'da da kende yurt dışından 250 uçak geldi" diye konuştu.