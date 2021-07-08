Akbank Teknik Sorunun Düzelmesiyle Birlikte Çalışma Saatlerinden Değişiklik Yapıldı

Akbank 2 gündür devam eden sorunlarını aştı. Müşterilerine hizmet veremeyen Akbank sorunların çözülmesiyle birlikte bir dizi yeni karar aldı.
Akbank İnternet ve Akbank Mobil'in devreye girmesiyle birlikte tüm hizmetler sağlanmaya başladı.
Banka mağduriyet yaşayan müşterilerden özür dilerken şubelerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gitti.
Buna göre şubeler 8-9 Temmuz 2021 tarihinde öğle saatleri de dahil olmak üzere 09:00-19:00 saatleri arasında kesintisiz hizmet verecek.
Ayrıca 06/07/2021-12/07/2021 tarihleri arasında tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank kartlarıyla yapılacak para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme, görüntüleme işlemlerinden ücret alınmayacak. Alınan ücretler ise iade edilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.