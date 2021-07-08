08 Tem 2021 - 15:48- Gündem G: 08 Tem 2021 - 15:49

Akbank Teknik Sorunun Düzelmesiyle Birlikte Çalışma Saatlerinden Değişiklik Yapıldı

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İki gündür sistemlerine ulaşılamayan ve teknik sorun nedeniyle hizmet veremeyen Akbank, çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Akbank 8-9 Temmuz'da 09:00-19:00 arasında aralıksız hizmet verecek.
Akbank Teknik Sorunun Düzelmesiyle Birlikte Çalışma Saatlerinden Değişiklik Yapıldı mask
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Akbank 2 gündür devam eden sorunlarını aştı. Müşterilerine hizmet veremeyen Akbank sorunların çözülmesiyle birlikte bir dizi yeni karar aldı.
Akbank İnternet ve Akbank Mobil'in devreye girmesiyle birlikte tüm hizmetler sağlanmaya başladı.

Banka mağduriyet yaşayan müşterilerden özür dilerken şubelerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gitti.

Buna göre şubeler 8-9 Temmuz 2021 tarihinde öğle saatleri de dahil olmak üzere 09:00-19:00 saatleri arasında kesintisiz hizmet verecek.

Ayrıca 06/07/2021-12/07/2021 tarihleri arasında tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank kartlarıyla yapılacak para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme, görüntüleme işlemlerinden ücret alınmayacak. Alınan ücretler ise iade edilecek.
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08 Tem 2021 - 15:48 - Gündem

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