MasterChef Türkiye’den ‘Kırmızı çizgimiz’ diyerek elediler!! MasterChef Ata Çelenk Kimdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, dün akşam son bölümüyle ekranlara geldi. İlk turda yaptıkları yemeği şeflerin karşısında 5 dakikalık zaman dilimi içerisinde bitirmeye çalışan yarışmacılardan Ata Çelenk'in başına talihsiz bir kaza geldi ve yarışmadan direkt elendi.

Tv8'in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye, 7 Temmuz Çarşamba akşamı 10’uncu bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

MasterChef’te yarışmacı adaylarından biri olan Ata Çelenk, talihsiz bir durumla karşı karşıya kaldı.

Şeflerin karşısına çıktığı ilk dakikadan itibaren iddialı sözleriyle dikkat çeken yarışmacı, "Bize bir kişi lazım dediler, şampiyon olmaya geldim" şeklinde konuşmuştu.

MasterChef Türkiye'ye Şırnak’tan katılan 27 yaşındaki Ata Çelenk, domates soslu karidesli bir soğuk tabak hazırladı. Yemeğini zamanında hazırlayan yarışmacı, tadım esnasında büyük bir şok yaşadı. Danilo’nun ardından tadım yapmaya giden Mehmet Şef, tabaktan bir çatal aldıktan sonra kenardaki kılı fark etti.

Bunun MasterChef’teki büyük günahlardan biri olduğunu söyleyen Mehmet Yalçınkaya, bu olayı diğer jüri üyeleriyle paylaşmak zorunda olduğunu açıkladı.

Mehmet Şef, sözlerine; “Bizde kıl, kılçık yemeğin içinde istenmeyen madde. Kırmızı çizgimiz. Normalde bunu yemememiz gerek ama ben sonradan fark ettim” diye devam etti.

MasterChef Türkiye’den elenen yarışmacı ise, “Hiç fark etmedim. Kesinlikle olmaması gerek bir şeydi” dedi. Jüri üyeleri, emekleri için Ata'ya teşekkür ederek gelecek seneye yarışmaya tekrar katılabileceğini ifade etti.

ATA ÇELENK KİMDİR?

Ata Çelenk, 27 yaşında bir lokantada şeflik yapmaktadır. Aslen Şırnaklı'dır. Çelenk, MasterChef Türkiye 2021'den yaptığı bir hata yüzünden direkt olarak elendi.