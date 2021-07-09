Çankaya Belediyesi Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda Kurbanlıklara Gebelik Kontrolü

Gebe olduğu tespit edilen hayvanların kurbanlık olması önleniyor.
Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda vatandaşlar için düzenli ve hijyenik koşulları sağlayan Çankaya Belediyesi, bu yıl da kurbanlık hayvanlarının sağlık kontrolünü alanda yapıyor. Bayram öncesi pasaportları, küpeleri, nakil belgeleri ve aşı karneleri kontrol edilerek alana alınan kurbanlıklardan şüpheli bulunanlara ultrasonlu gebelik testi yapılıyor.
ULTRASONLA ERKEN TANI
Satıcıların veya satın alan kişilerin talep etmesi durumunda birkaç dakika içinde erken gebelik testi yapılabiliyor. Çankaya Belediyesi veterinerleri tarafından yapılan test, hayvana hiçbir zarar vermeden kısa sürede tamamlanıyor. Gebe olduğu tespit edilen kurbanlıklar ile ilgili satıcı ve alıcılara bilgi veriliyor.
KARASİNEKLERE NOKTA ATIŞI
Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda ilaçlama çalışmaları da sürüyor. Çadırların kurulmasından itibaren başlayan ve Bayram sonuna kadar devam edecek ilaçlamalar, sabah, öğle ve gece olmak üzere her gün üç kez tekrarlanıyor. Kullanılan granür formülasyonundaki ilaç, özellikle kurbanlıklara musallat olan karasineklere karşı etkili. Çadırların iç ve dış kısımları için kullanılan özel ilaç, insan ve hayvan sağlığına zarar vermiyor. Ayrıca bu yıl ilk kez çadırların içine karasinekler için tuzak kuruldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.